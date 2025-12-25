लड़की के प्यार में गोविंदा...पत्नी सुनीता आहूजा को दिया धोखा? कभी इस एक्ट्रेस से भी जुड़ा था चीचीं का नाम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपने एक एआई वीडियो के चलते चर्चा में चल रहे हैं। दरअसल अवतार 3 में गोविंदा के वीडियो को एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसके बाद गोविंदा खूब चर्चा में रह रहे हैं। इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है।
पति गोविंदा के अफेयर पर सुनीता ने लगाई मुहर
गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच अनबन की खबरें कई महीनों से सामने आ रही हैं। हालांकि अक्सर सुनीता और गोविंदा दोनों साथ आकर फैंस को चौंका भी देते हैं। कई बार दोनों ने खुद ये कहा है कि दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है।
हालांकि अब सुनीता ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि हां, गोविंदा का अफेयर चल रहा था और वो उन्हें चीट कर रहे थे। दरअसल ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा है कि,
गोविंदा जिस लड़की के साथ थे वो लड़की उनके पैसों की वजह से उनके साथ थी। सुनीता ने कहा कि, ये साल सच में मेरे लिए बुरा रहा है। इस साल मैं गोविंदा के सारे विवादों के बारे में सुन ही रही हूं। मुझे पता चला कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़की एक्ट्रेस नहीं हैं, क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसे काम नहीं करती हैं। वो लड़की उनसे नहीं बल्कि उसने उनके पैसों से प्यार किया। मैं बस ये चाहती हूं कि ये सारे विवाद खत्म हों और अगले साल 2026 में मेरा हंसता-खेलता और खुशहाल परिवार रहे। मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा ही होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि, गोविंदा खुद इसका एहसास करेंगे और उन्हें पता है कि, उनकी लाइफ में तीन महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी मां, उनकी बेटी और उनकी पत्नी। किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में चौथी औरत रखने का हक नहीं है, चाहे वह गोविंदा ही क्यों न हों।
क्या वाकई में गोविंदा ने दिया पत्नी को धोखा?
दरअसल गोविंदा पर ये आरोप ऐसे नहीं लगे हैं। कहा काफी वक्त से जा रहा था कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर (Govinda Affairs) चल रहा है। हालांकि ये खबरें आईं गईं हो गईं, लेकिन जब दोनों के तलाक की खबरें तो हर कोई चौंक गया। कहा तो ये भी गया कि गोविंदा किसी मराठी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं।
हालांकि ये खबरें भी हवाहवाई हो गईं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, जब गोविंदा का नाम किसी से जुड़ा हो। शादीशुदा गोविदा का नाम एक वक्त पर रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा था। हालांकि तब भी ऐसी ही नौबत आई थी लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था।
आपको बता दें कि इसी साल गणेश चतुर्थी के दौरान गोविंदा और सुनीता मीडिया के सामने आए थे। तब सुनीता ने कहा था कि अब मीडिया और बाकी सबको हमें साथ में देखकर कैसा लग रहा है।
#WATCH | Mumbai | Denying rumours of filing for divorce from husband actor Govinda, Sunita Ahuja says, "If something had happened, then we would have been so close today. There would have been a distance between us. No one can separate us, not even if God comes from above... My… pic.twitter.com/Aj5NmlbGNV— ANI (@ANI) August 27, 2025
इसके अलावा सुनीता ने बताया कि मुझे और चीची को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है। वहीं इसके अलावा गोविंदा को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो पत्नी सुनीता से तलाक ले रहे हैं और इसकी वजह उनका किसी से अफेयर बताया गया है। हालांकि अब सुनीता ने इस पर भी मुहर लगाई है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक होगा।
