नीलम जैसी बनो... जब Govinda ने एक्स गर्लफ्रेंड से की थी पत्नी सुनीता आहूजा की तुलना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा 90 के दशक के वह अभिनेता हैं, जो अपने दौर में बैक टू बैक हिट फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी गोविंदा का नाम काफी लाइमलाइट में रहता है। खासतौर पर पत्नी सुनीता आहूजा संग गोविंदा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं।

इस बीच हम आपको गोविंदा के उस खुलासे के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बी टाउन एक्ट्रेस रहीं नीलम कोठरी संग वाइफ सुनीता की बेहरमी से तुलना की थी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था-

गोविंदा का सनसनीखेज खुलासा एक वक्त था जब अभिनेता गोविंदा अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक माने जाते थे। रोचक बात ये थी कि गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ उस समय भी चर्चा में बनी हुई थी। अपनी निजी जिंदगी और एक्ट्रेस नीलम कोठारी को लेकर एक 90s में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था-

वह मुझसे कहती थी, 'तुम मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं जैसी हूं, मुझे बदलने की कोशिश मत करो'। लेकिन मैं बहुत कन्फ्यूज था। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है।" इसके अलावा अपनी बात को जारी रखते हुए गोविंदा ने ये भी कहा था- नीलम ऐसी लड़की है, जिसके प्यार में कोई भी मर्द पड़ सकता है। मैं अभी अपना दिल हार बैठा था।'' इस तरह से गोविंदा ने 90 के दशक में एक सनसनीखेज खुलासा किया था।