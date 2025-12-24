Govinda की पत्नी सुनीता ने बताया एक्टर का चल रहा अफेयर, बोलीं - 'उसे सिर्फ पैसा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते में दरार की खबरें काफी लंबे समय से आ रही थीं। कई खबरों में दावा किया गया कि ये जोड़ा तलाक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सुनीता ने बाद में इन सभी दावों का खंडन किया। अब एक नए इंटरव्यू में सुनीता ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे फिर से लोगों में फुसफुसाहट होने लगी है।

2025 को बताया बुरा साल ईटाइम्स से बात करते हुए सुनीता ने बताया कि गोविंदा और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से साल 2025 उनके लिए अच्छा साल नहीं रहा। उन्होंने कहा, “मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि मैं लगातार सुनती आ रही हूं कि गोविंदा का एक लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन मुझे पता है कि वह अभिनेत्री नहीं है क्योंकि अभिनेत्रियां ऐसे बुरे काम नहीं करतीं। वह उनसे प्यार नहीं करती; उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए।”

यह भी पढ़ें- James Cameron की Avatar 3 में गोविंदा ने किया डेब्यू? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर सुनीता ने हर पुरुष पर लागू की एक बात सुनीता ने आगे कहा, “मैं 2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म कर दें और 2026 में मेरा एक खुशहाल परिवार हो। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द होगा। मुझे उम्मीद है कि गोविंदा को यह एहसास होगा कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तीन महिलाएं हैं: उनकी मां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी है। किसी को भी अपने जीवन में चौथी महिला रखने का अधिकार नहीं है। यह बात दुनिया के हर पुरुष पर लागू होती है, गोविंदा पर भी। मैं चाहती हूं कि ची ची अपने सभी चमचों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें क्योंकि वे भी उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए हैं।”