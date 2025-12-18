Language
    30 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसे Alia Bhatt के अंकल, 1920 के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को हुई जेल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:56 AM (IST)

    राज और 1920 जैसी फिल्मों के डायरेक्टर विक्रम भट्ट मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उदयपुर के एक शख्स ने आलिया भट्ट के अंकल विक्रम और उनकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    धोखाधड़ी मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी न्यायिक हिरास में/ फोटो- ANI

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज और 1920 जैसी फिल्मों के निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड केस मामले में निर्देशक को 9 दिसंबर को उदयपुर की एक अदालत ने 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया था।

    मंगलवार को विक्रम और उनकी पत्नी के वकील ने चिकित्सा कारणों के आधार पर डायरेक्ट को अंतरिम जमानत देने की कोर्ट से गुजारिश की थी। क्या है विक्रम भट्ट का धोखाधड़ी से जुड़ा ये मामला चलिए जानते हैं।

    डायरेक्टर को उदयपुर की सेन्ट्रल जेल भेजा जाएगा

    वकील मंजूर अली ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, "आरोपी के वकील ने कोर्ट में एक दंपत्ति के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी। अगर कोर्ट का सेशन खत्म होने से पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय के दोनों को रिलीज कर दिया जाएगा। सबकुछ कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है"।

    हालांकि, वकील के इस बयान के बाद डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने समाचार एजेंसी को बताया कि कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया है और उन्हें अब उदयपुर की सेन्ट्रल जेल में भेजा जाएगा"।

    उदयपुर के डॉ अजय मुर्डिया के साथ किया था फ्रॉड

    ये मामला उदयपुर के रहने वाले और इंदिरा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के मालिक डॉ अजय मुर्डिया का है। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुर्डिया अपनी स्वर्गीय पत्नी की बायोपिक बनाना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 200 करोड़ की कमाई का वादा किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद मुर्डिया ने उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में चीटिंग और अन्य आरोपों के लिए विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ 17 नवम्बर को शिकायत दर्ज करवाई थी।

    उन्होंने FIR दर्ज करवाते हुए ये भी कहा था कि उनमें से एक शख्स ने फिल्म प्रोडक्शन और उनके प्रॉफिट को दिखाते हुए झूठा आश्वासन देकर उनसे 30 करोड़ की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि फेक बिल बनाकर धोखाधड़ी की गई है।

