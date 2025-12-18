30 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसे Alia Bhatt के अंकल, 1920 के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को हुई जेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज और 1920 जैसी फिल्मों के निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड केस मामले में निर्देशक को 9 दिसंबर को उदयपुर की एक अदालत ने 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया था।

वकील मंजूर अली ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, "आरोपी के वकील ने कोर्ट में एक दंपत्ति के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी। अगर कोर्ट का सेशन खत्म होने से पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय के दोनों को रिलीज कर दिया जाएगा। सबकुछ कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है"।

मंगलवार को विक्रम और उनकी पत्नी के वकील ने चिकित्सा कारणों के आधार पर डायरेक्ट को अंतरिम जमानत देने की कोर्ट से गुजारिश की थी। क्या है विक्रम भट्ट का धोखाधड़ी से जुड़ा ये मामला चलिए जानते हैं।

हालांकि, वकील के इस बयान के बाद डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने समाचार एजेंसी को बताया कि कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया है और उन्हें अब उदयपुर की सेन्ट्रल जेल में भेजा जाएगा"।

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: DSP Suryaveer Singh says, "The court has ordered to keep them (Vikram Bhatt and Shwetambari Bhatt) in judicial custody... They will now be sent to the Central Jail in Udaipur..." https://t.co/cjoamys9Wc pic.twitter.com/rDeCY8yZRr — ANI (@ANI) December 16, 2025

उदयपुर के डॉ अजय मुर्डिया के साथ किया था फ्रॉड

ये मामला उदयपुर के रहने वाले और इंदिरा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के मालिक डॉ अजय मुर्डिया का है। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुर्डिया अपनी स्वर्गीय पत्नी की बायोपिक बनाना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 200 करोड़ की कमाई का वादा किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद मुर्डिया ने उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में चीटिंग और अन्य आरोपों के लिए विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ 17 नवम्बर को शिकायत दर्ज करवाई थी।

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: Filmmaker Vikram Bhatt and his wife Shwetambari Bhatt appear before the Udaipur Court for allegedly cheating a doctor of Rs 30 Crore.



Advocate Manzoor Hussain says, "...The lawyer for the accused presented an application for interim bail,… pic.twitter.com/7Lr9V2iKsK — ANI (@ANI) December 16, 2025

उन्होंने FIR दर्ज करवाते हुए ये भी कहा था कि उनमें से एक शख्स ने फिल्म प्रोडक्शन और उनके प्रॉफिट को दिखाते हुए झूठा आश्वासन देकर उनसे 30 करोड़ की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि फेक बिल बनाकर धोखाधड़ी की गई है।

