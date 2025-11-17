मुसीबत में फंसे फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, राजस्थान में 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य छह लोगों पर उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। भूपालपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया को 200 करोड़ रुपए की कमाई का झांसा देकर ठगी की गई।

जानकारी के अनुसार डॉ. अजय मुर्डिया दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिनेश कटारिया से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विक्रम भट्ट से मिलवाया। विक्रम भट्ट ने बताया कि फिल्म निर्माण से जुड़े सभी कार्य वह संभालेंगे और डॉ. मुर्डिया केवल पैसे भेजते रहें। भट्ट ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी और पुत्री फिल्म निर्माण में एसोसिएट हैं। श्वेतांबरी भट्ट के नाम पर वीएसबी एलएलपी नामक फर्म रजिस्टर्ड थी।

फिल्मों में निवेश से जुड़ा मामला डॉ. मुर्डिया ने दो फिल्मों के निर्माण में निवेश की सहमति दी। इसके बाद भट्ट और पत्नी ने वीएसबी एलएलपी तथा इंदिरा इंटरप्राइजेज के बीच दो फिल्मों – बायोपिक और ‘महाराणा-रण’ – के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया। 31 मई 2024 को डॉ. मुर्डिया ने 2.50 करोड़ रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए।

कुछ दिन बाद भट्ट दंपती उदयपुर आए और उन्होंने डॉ. मुर्डिया को कहा कि 7 करोड़ रुपए और फाइनेंस करने पर 4 फिल्में 47 करोड़ में बनाई जा सकती हैं। उनकी दावा थी कि इन फिल्मों से 100 से 200 करोड़ रुपए तक मुनाफा होगा। इसके लिए 2 जुलाई 2024 को इंदिरा एंटरटेनमेंट नाम से नई एलएलपी बनाई गई।

4 फिल्मों का सौदा करके बनाईं सिर्फ दो फिल्में विक्रम और श्वेतांबरी भट्ट ने कुल 2.45 करोड़ रुपए और 42.70 करोड़ रुपए का भुगतान इंदिरा एंटरटेनमेंट के माध्यम से किया, लेकिन केवल दो फिल्में पूरी बनाई गई। तीसरी फिल्म ‘विश्व विराट’ लगभग 25 प्रतिशत पूरी हुई और चौथी फिल्म ‘महाराणा-रण’ की शूटिंग शुरू नहीं हुई, जबकि 25 करोड़ रुपए हड़प लिए गए।