    जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, जांच एजेंसी कर रही पूछताछ 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जैसलमेर में BSF ने भारत-पाक सीमा के पास एक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला पंकज कश्यप पाकिस्तान जाने की फिराक में था। BSF ने उसे पुलिस को सौंप दिया है, और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।

    जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिल लाल किले के पास बीते 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और अन्य राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना नजर रखे हुए है।

    इस बीच BSF ने जैसलमेर से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से एक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि युवक राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान जाने के फिराक में था।

    जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध गिरफ्तार

    अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी पंकज कश्यप नाम के इस युवक को हिरासत में लिया गया है। जिसे सीमा के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए पाया गया था।

    पुलिस ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने मोहनगढ़ थाना में नहर क्षेत्र के पास गश्त के दौरान युवक को रोका। गश्ती दल ने संदिग्ध व्यवहार देखकर उससे पूछताछ की।

    युवक पाकिस्तान जाने की फिराक में था

    अधिकारियों ने बताया कि शुरूआती पूछताछ के दौरान युवक ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। बाद में BSF ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया।

    पुलिस के अनुसार, युवक के इरादों और पहचान का पता लगाने के लिए सोमवार को संयुक्त पूछताछ केंद्र (जेआईसी) में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।