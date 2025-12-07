IVF Fraud Case: बुरे फंसे Vikram Bhatt, 30 करोड़ के फ्रॉड केस में हुई गिरफ्तारी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ समय पहले आईवीएफ धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि विक्रम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है।

साली के आवास से हुई गिरफ्तारी रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से उनकी साली के आवास पर की गई एक कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई। राजस्थान पुलिस अब विक्रम को उदयपुर स्थानांतरित करने के लिए बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी।