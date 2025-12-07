IVF Fraud Case: बुरे फंसे Vikram Bhatt, 30 करोड़ के फ्रॉड केस में हुई गिरफ्तारी
फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) को आईवीएफ धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित छह ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ समय पहले आईवीएफ धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि विक्रम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है।
साली के आवास से हुई गिरफ्तारी
रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से उनकी साली के आवास पर की गई एक कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई। राजस्थान पुलिस अब विक्रम को उदयपुर स्थानांतरित करने के लिए बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी।
यह भी पढ़ें- मुसीबत में फंसे फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, राजस्थान में 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज
पत्नी सहित 6 पर केस
गिरफ्तारी से सात दिन पहले, उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिन पर इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। नोटिस में सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के समक्ष पेश होने और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।
क्या है विक्रम पर आरोप?
लगभग 20 दिन पहले, उदयपुर में विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट समेत आठ लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दंपति ने डॉ. मुर्डिया को 200 करोड़ की कमाई का लालच दिया था। मामले की जांच भोपालपुरा पुलिस कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।