Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, डॉक्टर ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    उदयपुर के एक डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। डॉक्टर के अनुसार, विक्रम भट्ट ने उन्हें फिल्मों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और 200 करोड़ रुपये की कमाई का वादा किया। इस मामले में भूपालपुरा पुलिस थाने में विक्रम भट्ट और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विक्रम भट्ट पर धोखाधड़ी का आरोप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर के एक डाक्टर ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक बनाने सहित फिल्मों के वित्तपोषण के लिए लुभाकर 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्देशक ने इन फिल्मों की रिलीज के बाद 200 करोड़ रुपये कमाने का वादा किया गया था। इस मामले में आठ नवंबर को भूपालपुरा पुलिस थाने में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट, एक स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया और छह अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।

    पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

    डा. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर के अनुसार, आरोपियों में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट, जो मुंबई से हैं, उनकी बेटी कृष्णा भट्ट और अन्य शामिल हैं।

    पुलिस के अनुसार एफआइआर में कहा गया है कि निर्देशक ने कथित तौर डा.अजय को आश्वासन दिया था कि वह पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया का ध्यान रखेगे और उनसे पैसा भेजते रहने के लिए था। पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जारी है।

    यह भी पढ़ें: दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल और 30 लैपटॉप चोरी, CCTV में कैद हुई वारादत; पुलिस ने दर्ज किया मामला !