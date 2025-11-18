फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, डॉक्टर ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर के एक डाक्टर ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक बनाने सहित फिल्मों के वित्तपोषण के लिए लुभाकर 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्देशक ने इन फिल्मों की रिलीज के बाद 200 करोड़ रुपये कमाने का वादा किया गया था। इस मामले में आठ नवंबर को भूपालपुरा पुलिस थाने में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट, एक स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया और छह अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।