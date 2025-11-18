दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल और 30 लैपटॉप चोरी, CCTV में कैद हुई वारादत; पुलिस ने दर्ज किया मामला !

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक चोर ने आतंक मचा रखा है। दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटाप और टैबलेट चुराकर ले गया है। एक होस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपित सामान ले जाते हुए नजर आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। शिकायत करने के बाद भी सिर्फ आवेदन लेकर फरियादियों को वापस लौटा दिया। विरोध करने पर रविवार को प्रकरण दर्ज किया है। इन जगहों से चुराता है सामान आरोपित उन इमारतों में जाता है, जहां विद्यार्थी रहते हैं और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। इसके बाद दरवाजा खोलने का प्रयास करता है, जिस कमरे का दरवाजा खुला रहता है। उसमें प्रवेश करता है और सामान चुरा लेता है। उदित पुत्र इंद्रजीत निवासी विद्या नगर ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति हमारे कमरे में घुसा और कमरे से मोबाइल चुराकर ले गया।

पड़ोस में रहने वाले प्रखर गौतम का लैपटाप, काक्षित का मोबाइल और लैपटाप चुरा ले गया। आरोपित सफेद रंग की शर्ट पहनकर आया था। गोकुल विहार में रहने वाले अजय सिंह यादव ने बताया कि कमरे से मेरा और साथी वृषभ का मोबाइल चोरी हो गया है। एक दिन पहले अंबिकापुरी के होस्टल में चोरी हरू पुत्र वसना मेड़ा ने बताया कि शनिवार को अंबिकापुरी होस्टल के कमरे से मेरा व भाई का मोबाइल चोरी हो गया। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक सफेद रंग की शर्ट पहने युवक होस्टल में आया था।

कई लोगों के मोबाइल आरोपी ने किए गायब पड़ोस में रहने वाले कृष्णपाल, रवि सुरैलिया, पुलकित यादव के भी मोबाइल चोरी हो गए। साथ ही बताया कि 50 से अधिक मोबाइल चोरी हुए हैं। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अगले दिन भी चोरी आरोप लगाया कि शनिवार को मोबाइल चोरी की शिकायत हमने थाने पर की थी। वहां आवेदन लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा तो बोला कि अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। इसके बाद अगले दिन दोबारा चोरी की वारदात हुई।