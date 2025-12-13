Dhurandhar में अजय सान्याल बने आर माधवन का किरदार है इनसे प्रेरित? खुद फैंस को दे दिया हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था। रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त स्टारर फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते के अंदर ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।

इस फिल्म की कहानी के अलावा स्टार्स की परफॉर्मेंस भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। आदित्य धर ने जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि 'धुरंधर' रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी है, जिसके बाद सभी सितारों के किरदार को लेकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे थे। कौन किस किरदार में नजर आ रहा है, ये फैंस ने तो क्रैक कर लिया, लेकिन मेकर्स की तरफ से इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई। अब हाल ही में आर माधवन ने अपने किरदार को लेकर एक हिंट दे दी है।

अजीत डोभाल बने हैं आर माधवन? आर माधवन का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस के मन में एक अलग उत्सुकता थी, क्योंकि मैडी का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस हैरान थे। आर माधवन फिल्म में आईबी (IB) के डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि 'धुरंधर' में आर माधवन का किरदार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से प्रेरित है।

यह भी पढ़ें- धुरंधर में कम स्क्रीन टाइम पर R. Madhavan ने तोड़ी चुप्पी, पार्ट 2 को लेकर दी इनसाइड डिटेल्स इन अफवाहों को हवा तब मिली, जब मैडी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर अजीत डोभाल की एक वीडियो शेयर की, जिसमें वह 1999 में हुई IC-814 अपहरण की घटना के बारे में याद करते हुए कुछ कह रहे हैं, जैसा कि फिल्म 'धुरंधर' में शुरुआत में दिखाया गया है। हालांकि, एक्टर ने अजीत डोभाल का किरदार निभाने की खबर को न तो कन्फर्म किया है और न ही मना लिया है, लेकिन उन्होंने उन्हें हिंट जरूर दे दी है कि उनका धुरंधर का किरदार महज एक इत्तेफाक नहीं है।