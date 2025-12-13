Dhurandhar में अजय सान्याल बने आर माधवन का किरदार है इनसे प्रेरित? खुद फैंस को दे दिया हिंट

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    धुरंधर में आर माधवन ने निभाया है अजीत डोभाल का किरदार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था। रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त स्टारर फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते के अंदर ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।

    इस फिल्म की कहानी के अलावा स्टार्स की परफॉर्मेंस भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। आदित्य धर ने जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि 'धुरंधर' रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी है, जिसके बाद सभी सितारों के किरदार को लेकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे थे। कौन किस किरदार में नजर आ रहा है, ये फैंस ने तो क्रैक कर लिया, लेकिन मेकर्स की तरफ से इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई। अब हाल ही में आर माधवन ने अपने किरदार को लेकर एक हिंट दे दी है।

    अजीत डोभाल बने हैं आर माधवन?

    आर माधवन का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस के मन में एक अलग उत्सुकता थी, क्योंकि मैडी का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस हैरान थे। आर माधवन फिल्म में आईबी (IB) के डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि 'धुरंधर' में आर माधवन का किरदार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से प्रेरित है।

    इन अफवाहों को हवा तब मिली, जब मैडी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर अजीत डोभाल की एक वीडियो शेयर की, जिसमें वह 1999 में हुई IC-814 अपहरण की घटना के बारे में याद करते हुए कुछ कह रहे हैं, जैसा कि फिल्म 'धुरंधर' में शुरुआत में दिखाया गया है। हालांकि, एक्टर ने अजीत डोभाल का किरदार निभाने की खबर को न तो कन्फर्म किया है और न ही मना लिया है, लेकिन उन्होंने उन्हें हिंट जरूर दे दी है कि उनका धुरंधर का किरदार महज एक इत्तेफाक नहीं है।

    कौन हैं अजीत डोभाल?

    जिन्हें अजीत डोभाल के बारे में नहीं पता है, उन्हें बता दें कि वह देश के पांचवें और वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इस पद पर आने से पहले, वह केरल कैडर के सम्मानित आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने कई दशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम किया। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, वह भारत के सबसे कुशल इंटेलिजेंस अधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने भारत को कई आतंकी हमलों से बचाने के लिए बड़े-बड़े मिशन को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है।

    आर माधवन का 'धुरंधर' में कम किरदार है, जिससे फैंस को थोड़ी निराशा हुई थी, लेकिन दूसरे पार्ट में वह ज्यादा नजर आएंगे, इसका वादा एक्टर ने अपने फैंस से जरूर किया है।

