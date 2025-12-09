4 मिनट 40 सेकंड का गाना हनीमून के लिए है मोस्ट रोमांटिक, 24 साल बाद भी बना हुआ है युवाओं का फेवरेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो जिंदगी के हर अच्छे-बुरे वक्त के लिए गाने या धुन बनाई गई हैं और म्यूजिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। लेकिन जितने गाने रोमांस पर बने हैं उतने शायद ही किसी और टॉपिक पर बनाए गए होंगे, इसके बावजूद कुछ गाने ऐसे हैं जो सदाबहार है, जिनका वक्त, साल या शताब्दी से कुछ लेना-देना नहीं है।

24 साल बाद भी मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग में से एक एक ऐसे ही गाने के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो रिलीज तो 24 साल पहले हुआ था लेकिन इसके लिरिक्स, धुन, कंपोजिंग ने ऐसा जादू बिखेरा कि ऐसा गाना दोबारा बना ही नहीं और आज भी उतना ही युवाओं की पसंद बना हुआ है। आज भी यह बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक बना हुआ है।

दिल को छू जाता है यह गाना यह गाना 2001 में आया और तब से अब तक इसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हो पाई, यह आज भी उतना ही जादू बिखेरता है जितना तब बिखेरा था। इस गाने का म्यूजिक काफी सूदिंग और लिरिक्स दिल को छूने वाले हैं। इस गाने में बजाई गई बांसुरी की धुन आज भी कानों को अलग ही सुकून देती है।

कौन सा है यह गाना हम बात कर रहे हैं दीया मिर्जा और आर माधवन स्टारर रहना है तेरे दिल में फिल्म के गाने जरा जरा (Zara Zara) की। जी हां यह गाना आज भी युवाओं का मोस्ट फेवरेट रोमांटिक गाना बना हुआ है। इसके बोल हैं- जरा जरा बहकता है, महकता है...।