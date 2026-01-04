गाना रिजेक्ट होने पर फूट-फूटकर रोने लगे थे R D Burman, बाद में कुमार सानू की आवाज में हुआ अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4 जनवरी 1994 यानी ठीक 32 साल आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार आर डी बर्मन का निधन हुआ था। उनकी मौत से बॉलीवुड में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक युग का अंत हुआ। उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको राहुल देव बर्मन यानी आर डी बर्मन से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा।

आर डी बर्मन का एक गाना हिंदी सिनेमा के फिल्ममेकर ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वह इमोशन हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे थे। आइए इसके पीछे असली वजह क्या थी, विस्तार से जानते हैं- क्यों रोने लगे थे आर डी बर्मन 1960 से लेकर 1980 के बीच बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों की धुनों को आर डी बर्मन ने ही तैयार किया था। किशोर कुमार से लेकर कुमार सानू तक तमाम गायक आर डी बर्मन के संगीत पर गाना गाकर स्टार बन गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, जब करियर के अंतिम पड़ाव में आर डी बर्मन को गाना मिलना बंद हो गए। दरअसल फेसबुक पेज द बॉलीवुड रेडियो पेज पर बर्मन साहब से जुड़ा एक रोचक किस्सा साझा किया है, जिसमें बताया गया है।

इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने आर डी बर्मन ने कहा कि आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, उसी इंसान के संगीत की उम्मीद मैं आपसे रखता हूं, वह तस्वीर सचिन देव बर्मन यानी आर डी बर्मन के पिता की थी। ये सुनकर आर डी बर्मन भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। हाालांकि, विधु उनको हौंसला बढ़ाया और कहा कि मैं एक सप्ताह बाद आऊंगा आप गाना तैयार रखना।