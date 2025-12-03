आशा ताई को 'गंदे गाने' देते थे RD Burman, सिंगर ने की थी लता दीदी की शिकायत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर सिंगर आशा भोंसले (Asha Bhosle) ने हमें दम मारो दम, ये रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे कई बेहतरीन गानें गाए हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई आइकॉनिकगानें दिए हैं। हालांकि उनके गाने अक्सरसेंशुअल और बोल्डनेचर की वजह से चर्चा में रहते थे। हद तो तब हुई थी जब उनके कुछ एक गानों को रेडियो पर बैन कर दिया गया था।

फिल्म कारवां से जुड़ा है किस्सा आशा भोंसले ने भारतीय और विदेशी भाषाओं में कुल 12 हजार से अध‍िक गाने गए। ऐसा ही एक किस्सा नासीर हुसैन के डायरेक्‍शन में बनी 'करावां' से जुड़ा हुआ है जोकि साल 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्‍म में जितेंद्र और आशा पारेख लीड रोल में थे और इसका पॉपुलर गाना 'पिया तू अब तो आजा' हेलन पर फिल्‍माया गया था। यह उस दौर का सबसे बोल्‍ड गाना था। रिपब्लिक भारत से बातचीत में आशा ताई ने इन गानों से जुड़े किस्‍सों का जिक्र किया।