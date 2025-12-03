Language
    आशा ताई को 'गंदे गाने' देते थे RD Burman, सिंगर ने की थी लता दीदी की शिकायत

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    पॉपुलर सिंगर आशा भोंसले ने कई आइकॉनिक गाने गाए, लेकिन उनके कुछ गाने बोल्डनेस के कारण चर्चा में रहे। इनमें से कुछ रेडियो पर बैन भी हुए। आशा ...और पढ़ें

    आशा भोंसले ने की थी आरडी बर्मन से शिकायत (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर सिंगर आशा भोंसले (Asha Bhosle) ने हमें दम मारो दम, ये रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे कई बेहतरीन गानें गाए हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई आइकॉनिकगानें दिए हैं। हालांकि उनके गाने अक्सरसेंशुअल और बोल्डनेचर की वजह से चर्चा में रहते थे। हद तो तब हुई थी जब उनके कुछ एक गानों को रेडियो पर बैन कर दिया गया था।

    फिल्म कारवां से जुड़ा है किस्सा

    आशा भोंसले ने भारतीय और विदेशी भाषाओं में कुल 12 हजार से अध‍िक गाने गए। ऐसा ही एक किस्सा नासीर हुसैन के डायरेक्‍शन में बनी 'करावां' से जुड़ा हुआ है जोकि साल 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्‍म में जितेंद्र और आशा पारेख लीड रोल में थे और इसका पॉपुलर गाना 'पिया तू अब तो आजा' हेलन पर फिल्‍माया गया था। यह उस दौर का सबसे बोल्‍ड गाना था। रिपब्लिक भारत से बातचीत में आशा ताई ने इन गानों से जुड़े किस्‍सों का जिक्र किया।

    लता मंगेशकर को मिलते थे अच्छे गाने

    दरअसल आशा इस बात से नाराज थीं कि सारे अच्छे गाने लता मंगेशकर को दे दिए जाते थे जबकि बोल्ड गाने उनकी झोली में आते थे। आरडी बर्मन से उन्होंने एक बार इसकी शिकायत की थी। आशा ने कहा था कि वो लगातार उन्हें बोल्ड गाने दे रहे हैं जबकि सभी अच्छे गाने उनकी बहन लता मंगेशकर को दे दिए जाते हैं। हालांकि पंचमदा ने पूरी गारंटी ली थी कि कारवां का गाना पिया तू अब तो आजा दर्शकों के बीच हिट होगा और हुआ भी ऐसा ही।

     स्टूडियो छोड़कर चले गए थे मजरूह

    आशा को यह भी बताया कि जब वो गाना रिकॉर्ड कर रही थीं तो गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। आशा ने बताया कि मजरूह स्टूडियो छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें अपने लिखे कुछ बोलों से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, "मजरूह सुल्तानपुरी स्टूडियो से बाहर निकले और मुझसे कहा, 'बेटी, मैंने गंदा गाना लिखा है। मेरी बेटियां बड़ी होकर यह गाना गाएंगी।'" लेकिन आशा ने कहा कि उन्होंने इसे इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले ही एक वादा कर लिया था। आशा ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हिट होगा।

