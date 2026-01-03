Kishore Kumar के इस गाने की एक-एक लाइन है दिल को छूने वाली, 55 साल पुराने गाने को YouTube पर मिले 12 मिलियन व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी आवाज से लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारतीय सिंगर किशोर कुमार ने बॉलीवुड के कई बेहतरीन गानों को अपनी आवाज से सजाया। उनके गीत आज भी लोगों को छू जाते हैं खासकर रोमांटिक गीतों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।

दिल को छू जाएंगे लिरिक्स आज हम एक ऐसे ही गीत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे किशोर कुमार ने अपनी शानदार आवाज से सजाया और आनंदी बख्शी ने इसके ऐसे लिरिक्स लिखे जो आज भी सीधे सुनने वालों के दिलों में जगह बना लेते हैं। यह गाना 55 साल पहले आया और इसे जितना उस वक्त पसंद किया गया, आज भी लोग इसे उतना ही प्यार देते हैं।