Project K से दीपिका पादुकोण के फर्स्ट लुक को देखकर यूजर्स ने की शिकायत, इस कारण मेकर्स पर फूटा गुस्सा

Deepika Padukone Project K First Look Out दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी पहली बार नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म साई-फाई फिल्म Project-K में नजर आएगी। इस फिल्म से हाल ही में दीपिका पादुकोण का पहला पोस्टर ऑडियंस के सामने आया है। हालांकि इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस मेकर्स से काफी खफा हो गए हैं और उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं।