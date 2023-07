The Diplomat Release Date: इस दिन रिलीज होगी जॉन अब्राहम की 'द डिप्लोमैट', प्रभास की फिल्म से होगी कड़ी टक्कर!

नई दिल्ली, जेएनएन। The Diplomat Release Date: हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) अपने एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार हैं। एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'द डिप्लोमैट' (The Diplomat) की रिलीज डेट का एलान किया है।

जॉन अब्राहम ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी मच अवेटेड फिल्म 'द डिप्लोमैट' को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने ट्विटर पर फिल्म का दमदार पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में जॉन के किरदार की झलक देखी जा सकती है। सच्ची कहानी पर आधारित मूवी के पोस्टर में लिखा है- 'एक सच्चे हीरो को किसी हथियार की जरूरत नहीं है।' एक्टर ने पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा-

पोस्टर के साथ जॉन अब्राहम ने फिल्म के रिलीज डेट का एलान किया है। ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। बता दें कि इसके ठीक एक दिन बाद यानी 12 जनवरी 2024 को 'प्रोजेक्ट के' (Project K) रिलीज होगी, जिसमें प्रभास (Prabhas), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

Some wars are fought even outside the battlefield. Prepare for a new kind of a hero as the high-octane drama #TheDiplomat gets a release date! The film will release globally on 11th January 2024. pic.twitter.com/ggwvgoeBqZ— John Abraham (@TheJohnAbraham) July 1, 2023