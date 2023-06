Adipurush: रिलीज से पहले आदिपुरुष की टीम का बड़ा ऐलान, इस खास वजह से हर थिएटर में एक सीट रखी जाएगी खाली

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Team Big Announcement Before Release: कृति सेनन और प्रभास की माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म आदिपुरुष रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ही दिनों में फिल्म थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच अब आदिपुरुष की टीम ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो बेहद दिलचस्प है।

आदिपुरुष की रिलीज के चंद दिन पहले फिल्म की टीम ने ये घोषणा की है। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, आदिपुरुष की रिलीज के बाद हर थिएटर में एक सीट खाली रखी जाएगी। इस सीट की ना तो टिकट बेची जाएगी और ना ही किसी को बैठने के लिए दी जाएगी।

आदिपुरुष की टीम ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उनका विश्वास है कि जहां भी रामायण का पाठ होता वहां श्रीराम के सबसे बड़े भक्त हनुमान आते हैं। इस वजह से थिएटर्स में एक कुर्सी उनके लिए खाली रखी जाएगी।

