Adipurush के लिए कृति सेनन हर जतन करने को तैयार, रिलीज से पहले पहुंची माता सीता के मंदिर, सादगी से जीता दिल

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush actress Kriti Sanon visited Panchvati Temple: कृति सेनन और प्रभास की फिल्म आदिपुरुष कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म की स्टारकास्ट प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। वहीं, अब कृति सेनन फिल्म के लिए भगवान के दरबार पहुंच गई हैं।

कृति सेनन के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्ट्रेस वीडियो में एक प्राचीन मंदिर में पूजा- अर्चना करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके साथ सिंगर जोड़ी सचेत और परंपरा भी वीडियो में उनके साथ पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में कृति सेनन पिंक कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहने श्रीराम और माता सीता की आरती करते हुए दिख रही हैं। पूजा के दौरान एक्ट्रेस ने भजन भी गाया। ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते एक यूजर ने कैप्शन में बताया कि कृति नासिक के पंचवटी मंदिर पहुंची थीं।

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "जानकी यानी कृति सेनन ने सिंगर सचेत और परंपरा के साथ पंचवटी श्री राम मंदिर में आज आरती की और राम सिया राम गाया।"

आदिपुरुष की बात करें तो फिल्म इस साल 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है।

.@kritisanon and #SachetParampara graced the sacred land of Panchavati in Nashik to seek Blessings 🙏

Ram Siya Ram...Siya Ram Jai jai Ram 🙏🏹🚩#Prabhas #Adipurush #AdipurushOnJune16th pic.twitter.com/ZVvZonTlJz— Prabhas Fans USA🇺🇸 (@VinayDHFprabhas) May 30, 2023