    पंकज त्रिपाठी को मिल गई प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टर ने लिख ली हंगामा जैसी मूवी की कहानी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भला कौन नहीं जानता। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया के किरदार से लोकप्रियता हासिल करने वाले पंकज की अपकमिंग मूवी को लेकर ब ...और पढ़ें

    पंकज त्रिपाठी की अगली फिल्म (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी मौजूदा समय में बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेताओं में शुमार हैं। कॉमेडी या फिर खलनायक, हर किस्म की भूमिका में पंकज अपना सौ प्रतिशत देते हैं। इस बीच खबर पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म को लेकर आ रही है। 

    बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन की एक कॉमेडी फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। इस मामले की पुष्टि खुद डायरेक्टर ने एक मीडिया इंटरव्य के दौरान की है। 

    प्रियदर्शन की मूवी में पंकज त्रिपाठी की एंट्री

    बीते दिनों जब फिल्म हेरा फेरी 3 से परेश रावल के बाहर होने की खबरें आई तो इंटरनेट मीडिया पर कई लोगों ने कयास लगाया कि अभिनेता पंकज त्रिपाठी उनकी जगह उपयुक्त रहेंगे। हालांकि बाद में परेश ने बाबू राव के रोल में वापसी कर ली लेकिन दर्शकों की यह बात निर्देशक प्रियदर्शन को जम गई। दरअसल, प्रियदर्शन एक और फिल्म के लिए पंकज के साथ काम कर रहे हैं। दोनों इससे पहले आक्रोश में साथ काम कर चुके हैं। इस अनाम फिल्म में पंकज कॉमिक किरदार में दिखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्रियदर्शन ने बताया-

    ''उनके साथ दो और एक्टर होंगे। यह हंगामा या हेरा फेरी जैसी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें पंकज मुख्य किरदार में होंगे। मैं अभी कहानी लिख रहा हूं और जब यह फाइनल हो जाएगी, तब बाकी कलाकारों से बात करूंगा।''

    प्रियदर्शन ने हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म हैवान की शूटिंग पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने सुपरनैचुरल थ्रिलर भूत बंगला भी बनाई है । इन दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद अगले साल वह इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।

    इस मूवी में दिखेंगे पंकज त्रिपाठी

    पंकज त्रिपाठी को सबसे अधिक लोकप्रियता वेब सीरीज मिर्जापुर में निभाए गए कालीन भैया के किरदार से मिली है। अब पंकज की ये सीरीज फिल्म फॉर्मेट में आने वाली है, जिसमें एक बार फिर से पंकज का कालीन भैया का अंदाज देखने को मिलेगा। आने वाले साल 2026 में मिर्जापुर मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी में अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और जितेंद्र कुमार जैसे कलााकर लीड रोल में भी मौजूद हैं। 

