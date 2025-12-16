पंकज त्रिपाठी को मिल गई प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टर ने लिख ली हंगामा जैसी मूवी की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी मौजूदा समय में बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेताओं में शुमार हैं। कॉमेडी या फिर खलनायक, हर किस्म की भूमिका में पंकज अपना सौ प्रतिशत देते हैं। इस बीच खबर पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म को लेकर आ रही है।

बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन की एक कॉमेडी फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। इस मामले की पुष्टि खुद डायरेक्टर ने एक मीडिया इंटरव्य के दौरान की है।

प्रियदर्शन की मूवी में पंकज त्रिपाठी की एंट्री बीते दिनों जब फिल्म हेरा फेरी 3 से परेश रावल के बाहर होने की खबरें आई तो इंटरनेट मीडिया पर कई लोगों ने कयास लगाया कि अभिनेता पंकज त्रिपाठी उनकी जगह उपयुक्त रहेंगे। हालांकि बाद में परेश ने बाबू राव के रोल में वापसी कर ली लेकिन दर्शकों की यह बात निर्देशक प्रियदर्शन को जम गई। दरअसल, प्रियदर्शन एक और फिल्म के लिए पंकज के साथ काम कर रहे हैं। दोनों इससे पहले आक्रोश में साथ काम कर चुके हैं। इस अनाम फिल्म में पंकज कॉमिक किरदार में दिखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्रियदर्शन ने बताया-