Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कालीन भैया' के नक्शेकदम पर Mirzapur की 'गोलू', इस काम में लगा रहीं जमकर पैसा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    Shweta Tripathi: हाल ही में बेहतरीन पंकज त्रिपाठी ने परफेक्ट फैमिली नाम की सीरीज को प्रोड्यूस किया है और अब मिर्जापुर में उनकी को-स्टार श्वेता त्रिपाठी भी उनके नक्शेकदम पर चल पड़ी हैं। उन्होंने एक हॉरर फिल्म की अनाउंसमेंट की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कालीन भैया के नक्शेकदम पर चली मिर्जापुर की गोलू

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक्टर-प्रोड्यूसर श्वेता त्रिपाठी 'नवा' के साथ अपनी कहानी कहने की दुनिया को बढ़ा रही हैं। यह उनके बैनर बंदरफुल फिल्म्स के तहत उनका पहला हॉरर प्रोजेक्ट है, जिसे कोवाटांडा फिल्म्स इंडिया के साथ मिलकर बनाया गया है। तिलोत्तमा शोम स्टारर क्वीर ड्रामा 'मुझे जान न कहो मेरी जान' के बाद यह उनका दूसरा प्रोडक्शन वेंचर है, जो बोल्ड, ओरिजिनल और कल्चर से जुड़ी कहानियों को सपोर्ट करने के उनके कमिटमेंट को दिखाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है नवा की कहानी?

    सुंदरबन के बहुत खूबसूरत लेकिन खतरनाक वेटलैंड्स पर बनी, 'नवा', तारा की कहानी है, जो अपने पुश्तैनी घर लौटती है और खुद को नदी देवताओं, दबे हुए पारिवारिक राजों, मिथक और यादों के असहज साथ-साथ होने से जुड़े एक डरावने, पीढ़ियों पुराने रहस्य में फंसी हुई पाती है। आकाश मोहिमेन की लिखी यह फिल्म लोककथाओं, डर और इमोशनल गहराई का एक इमोशनल मिश्रण है।

    shweta (1)

    यह भी पढ़ें- Mirzapur The Film के सेट पर कालीन भैया संग गुड्डू पंडित का भौकाल, मुन्ना भैया को देख खुशी से उछले फैंस

    श्वेता ने क्यों चुना हॉरर वेंचर

    अपनी पहली हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करने और उन कहानियों को अलग-अलग तरह से पेश करने के बारे में बात करते हुए, जिन्हें वह आगे बढ़ाना चाहती हैं, श्वेता त्रिपाठी ने कहा, 'एक प्रोड्यूसर के तौर पर नवा मेरे लिए एक बहुत ही खास कदम है। मुझे जान न कहो मेरी जान के बाद, जो प्यार और पहचान पर आधारित थी, मुझे एक बिल्कुल अलग इमोशनल दुनिया को एक्सप्लोर करने का मन हुआ। हॉरर, खासकर जब कल्चर और लोककथाओं के साथ बुना जाता है, तो लोगों को अनजाने तरीकों से प्रभावित करने की ताकत रखता है'।

    shweta (2)

    उन्होंने आगे कहा, 'सुंदरबन इस कहानी में सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, यह जिंदा है, सांस लेता है, बचाता है और डराता भी है। जब आकाश ने स्क्रिप्ट सुनाई, तो मैं इसकी सुंदरता, डर और आत्मा से बहुत प्रभावित हुई। एक प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं ऐसी कहानियों को सपोर्ट करना चाहती हूं जो क्रिएटिव रिस्क लेती हों, जो लेयर्ड हों, और जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के साथ लंबे समय तक रहें। नवा पर कोवाटांडा फिल्म्स इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना एक परफेक्ट कोलेबोरेशन जैसा लगता है क्योंकि हम कहानी कहने का वही पैशन शेयर करते हैं जो मीनिंगफ़ुल और सिनेमैटिक दोनों हो'।

    नवा के साथ, श्वेता प्रोडक्शन की दुनिया में और गहराई से कदम रख रही हैं और जॉनर-ड्रिवन, कैरेक्टर-लेड इंडियन कहानियों को आगे बढ़ाने के अपने मिशन को जारी रख रही हैं जो कन्वेंशनल को चैलेंज करती हैं और ऑथेंटिसिटी को सेलिब्रेट करती हैं।

    यह भी पढ़ें- Perfect Family Review: पर्दे के पीछे से पंकज त्रिपाठी ने मिडिल क्लास को दिखाया आईना, खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है सीरीज