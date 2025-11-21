Mirzapur The Film के सेट पर कालीन भैया संग गुड्डू पंडित का भौकाल, मुन्ना भैया को देख खुशी से उछले फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिर्जापुर (Mirzapur) और उसके कलाकार अपने किरदारों से अमर हो गए हैं। दूसरे और तीसरे सीजन में कई आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं दिखे जिनकी कमी दर्शकों को खूब खली थी, लेकिन अब मेकर्स एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें मिर्जापुर की पूरी स्टार कास्ट दिखाई देगी।

पिछले साल मिर्जापुर सीजन 3 के साथ अनाउंस कर दिया गया था कि मेकर्स मिर्जापुर द फिल्म (Mirzapur The Film) लेकर आ रहे हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में अली फजल ने सोशल मीडिया पर मिर्जापुर के सेट से फोटो शेयर की है।

मिर्जापुर द फिल्म पर बड़ा अपडेट अली फजल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिर्जापुर द फिल्म के सेट से दो तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज फिल्म के सेट से है जिसमें वह अपने को-स्टार्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा-