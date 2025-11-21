Mirzapur The Film के सेट पर कालीन भैया संग गुड्डू पंडित का भौकाल, मुन्ना भैया को देख खुशी से उछले फैंस
Mirzapur The Film: गुरमीत सिंह के निर्देशन में बन रही मिर्जापुर द फिल्म रिलीज की तैयारी में है। वेब सीरीज के बाद मेकर्स एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसकी झलक गुड्डू पंडित उर्फ अली फजल ने शेयर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिर्जापुर (Mirzapur) और उसके कलाकार अपने किरदारों से अमर हो गए हैं। दूसरे और तीसरे सीजन में कई आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं दिखे जिनकी कमी दर्शकों को खूब खली थी, लेकिन अब मेकर्स एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें मिर्जापुर की पूरी स्टार कास्ट दिखाई देगी।
पिछले साल मिर्जापुर सीजन 3 के साथ अनाउंस कर दिया गया था कि मेकर्स मिर्जापुर द फिल्म (Mirzapur The Film) लेकर आ रहे हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में अली फजल ने सोशल मीडिया पर मिर्जापुर के सेट से फोटो शेयर की है।
मिर्जापुर द फिल्म पर बड़ा अपडेट
अली फजल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिर्जापुर द फिल्म के सेट से दो तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज फिल्म के सेट से है जिसमें वह अपने को-स्टार्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा-
M (मिर्जापुर) की टीम से- 7 इधर 120 उधर। सिनेमाघरों में 120 बहादुर (120 Bahadur Movie) लगी है, देखिएगा। और हम? हमारा जरा बेट (इंतजार) करिएगा। हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द ही सिनेमाघरों में।
मुन्ना भैया को देख खुश हुए फैंस
इन तस्वीरों में अली फजल उर्फ गुड्डू पंडित पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), दिव्येंदु (मुन्ना भैया), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), जीतेंद्र कुमार, शाजी चौधरी (मकबूल) और बाकी कलाकार दिख रहे हैं।
अली फजल की शेयर की हुई फोटो में मुन्ना भैया को देख फैंस खुश हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में मुन्ना भैया की वापसी पर फैंस अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिर से भौकाल होने वाला है।
कब आएगा मिर्जापुर द फिल्म?
इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि मिर्जापुर फिल्म में वो सभी किरदार दिखाई देंगे, जो वेब सीरीज में हटा दिए गए थे। फिलहाल, अभी रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है। मिर्जापुर द फिल्म के बाद उम्मीद है कि मिर्जापुर सीजन 4 भी आएगा। अभी सभी फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वे वेब सीरीज पर ध्यान देंगे।
