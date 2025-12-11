Language
    पंचायत की 'रिंकी' को छोड़कर इस हसीना के प्यार में पड़े 'सचिव जी', जितेंद्र कुमार से जल जाएंगे Yuzvendra Chahal !

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    पंचायत में सचिव जी की भूमिका निभाकर घर-घर में फेमस हुए अभिनेता जितेंद्र कुमार के हाथ एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। वह 'भागवत' के बाद अब जल् ...और पढ़ें

    जितेंद्र कुमार बड़े पर्दे पर करेंगे इनसे रोमांस/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के सचिव जी ओटीटी के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी खूब धूम मचा रहे हैं। उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्म के ऑफर मिल रहे हैं। अब वह अपनी प्यारी 'रिंकी' को भुलाकर जल्द ही किसी और से इश्क फरमाते हुए नजर आएंगे।

    जितेंद्र कुमार जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ' टेढ़ी है पर मेरी है में' नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में जीतू भैया एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ रोमांस फरमाते हुए दिखाई देंगे, जिनका नाम सुनकर युजवेंद्र चहल को थोड़ी जलन जरूर होने वाली है। कौन है वह एक्ट्रेस, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    इस एक्ट्रेस संग इश्क लड़ाएंगे जितेंद्र कुमार

    जितेंद्र कुमार की अगली फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है में' को फिल्मकार रेमो डिसूजा प्रस्तुत करेंगे, जो इससे पहले एबीसीडी और रेस 3, स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्में बना चुके हैं। प्यार पर एक अलग और मजेदार नजर डालने वाली इस फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान कर रहे हैं, जो एंथिरन और काई पो छे जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर चुके हैं।

    शुभ मंगल ज्यादा सावधान व भगवत : चैप्टर वन- राक्षस जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके जितेंद्र कुमार ने आगामी फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' के बारे में बात करते हुए कहा कि इस कहानी से वह गहराई से जुड़ाव महसूस करत हैं। उन्होंने कहा कि इसका शीर्षक 'टेढ़ी है पर मेरी है' बिना किसी बनावट के सच्चे प्यार की भावना को पूरी तरह बयान कर देता है। रेडियो जॉकी के तौर पर पहचानी जाने वाली महवश इसमें उनकी नायिका होगी। इसका हाल ही में अनाउंसमेंट वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महवश 'नगमा' और जितेंद्र कुमार 'गुलाब' बने हैं। 

     
     
     
    खामियों से भरे किरदार को निभाना चुनौतीपूर्ण

    जितेंद्र कुमार ने आगे कहा, "एक बेहद मानवीय और खामियों से भरे किरदार को निभाना मेरे लिए भी चुनौती है। यह फिल्म उन सभी लोगों से जुड़ेगी, जो जानते हैं कि सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर सबसे अपूर्ण होते हैं"।

    प्रदीप सिंह द्वारा लिखी गई टेढ़ी है पर मेरी है का निर्माण ईशान शिल्पी वर्मा, विशाल त्यागी और अनवर अली खान कर रहे हैं। फिल्म का संगीत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इस्माइल दरबार ने तैयार किया है।

