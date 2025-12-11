पंचायत की 'रिंकी' को छोड़कर इस हसीना के प्यार में पड़े 'सचिव जी', जितेंद्र कुमार से जल जाएंगे Yuzvendra Chahal !

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के सचिव जी ओटीटी के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी खूब धूम मचा रहे हैं। उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्म के ऑफर मिल रहे हैं। अब वह अपनी प्यारी 'रिंकी' को भुलाकर जल्द ही किसी और से इश्क फरमाते हुए नजर आएंगे।

जितेंद्र कुमार जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ' टेढ़ी है पर मेरी है में' नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में जीतू भैया एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ रोमांस फरमाते हुए दिखाई देंगे, जिनका नाम सुनकर युजवेंद्र चहल को थोड़ी जलन जरूर होने वाली है। कौन है वह एक्ट्रेस, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

इस एक्ट्रेस संग इश्क लड़ाएंगे जितेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार की अगली फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है में' को फिल्मकार रेमो डिसूजा प्रस्तुत करेंगे, जो इससे पहले एबीसीडी और रेस 3, स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्में बना चुके हैं। प्यार पर एक अलग और मजेदार नजर डालने वाली इस फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान कर रहे हैं, जो एंथिरन और काई पो छे जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर चुके हैं।