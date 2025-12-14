जब पाकिस्तान से राज कपूर के लिए आई थी जलेबी, Rishi Kapoor की फिल्म से जुड़ा रोचक किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता था। न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि बतौर निर्देशक इंडस्ट्री में उनका कद काफी बढ़ा रहा था। राज साहब के चाहने वालों की तादाद देश और विदेश में मौजूद थी। इसी आधार पर आज हम आपको उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उनकी लिए स्पेशल मिठाइयां आई थीं।

ये किस्सा उस दौरान का था, जब राज कपूर जम्मू और कश्मीर में अपने बेटे ऋषि कपूर की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा आखिर क्या था। पाकिस्तान से आई राज कपूर के लिए मिठाई राज कपूर की वजह से न सिर्फ उनके परिवार के सदस्य बल्कि इंडस्ट्री के कई दिग्गजों का करियर बना। इस कड़ी में एक नाम हिंदी सिनेमा के पॉपुलर डायरेक्टर राहुल रवैल का नाम भी शामिल होता है, जो लव स्टोरी, बेताब और अंजाम जिस शानदार मूवीज के लिए जाने जाते हैं। राहुल राज कपूर के शिष्य थे और उन्होंने बॉलीवुड के शो मैन संग बतौर सहायक काम करके फिल्ममेकिंग की बारीकियों को समझा।

''हम लोग कश्मीर की वादियों में शूटिंग कर रहे थे। राज साहब को परफेक्ट सीन के लिए तय लोकेशन से थोड़े आगे की तरफ चल दिए, जो एलओसी के करीब थी। इस दौरान आर्मी चेक पोस्ट उनकी गाड़ी को रोका गया। उन्होंने (राज कपूर) फौजी को अपना परिचय दिया, जिसके बाद वह जवान बोला कि आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आपको आगे जाने के लिए हमारे कमांडर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कमांडर आया और उसने राज साहब को देखकर उनकी मदद की और सीमावर्ती इलाके के पास शूटिंग के लिए ले गया।''