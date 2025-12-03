राज कपूर की 'बहन' की खूबसूरती पर फिदा थी दुनिया, फिल्मों के लिए वसूलती थी मोटी फीस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मी परिवार के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें राज कपूर की फैमिली के नाम जरूर शामिल होगा। बॉलीवुड के शो मैन ने अपनी परिवार के अलावा अन्य कई कलाकारों का करियर बनाया था। इस आधार पर आज हम आपको राज कपूर की एक बहन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो सिनेमा की लेडी सुपरस्टार थीं।

ये अदाकारा अपने समय में इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस वसूलने वालीं एक्ट्रेस भी बनी थीं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र जा रहा है और वह राज कपूर से किस प्रकार संबंधित हैं।

कौन थीं राज कपूर की सुपरस्टार सिस्टर? बात उस दौर की है, जब राज कपूर फिल्म बरसात बना रहे थे। फिल्म का निर्देशक होने के अलावा राज साहब मूवी के लीड एक्टर भी थे और उनके साथ लीड रोल में अभिनेत्री नरगिस दत्त मौजूद रहीं। सेकेंड लीड रोल में अभिनेता प्रेम नाथ भी शामिल थे। लेकिन सेकेंड लीड एक्ट्रेस के लिए राज कपूर की तलाश बनी हुई थी और वह सर्च नवाब बानो यानी निम्मी के रूप में पूरी हुईं।

डेब्यू फिल्म में शानदार काम के लिए निम्मी को क्रिटिक्स और प्रशंसकों की तरफ से वाहवाह मिली इतना ही नहीं राज कपूर ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए फ्यूचर स्टार बता दिया था। आगे चलकर ऐसा ही हुआ और निम्मी हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार बनीं। बताया जाता है कि निम्मी 1950 में सबसे अधिक फीस वसूलने वालीं एकमात्र एक्ट्रेस हुआ करती थीं।