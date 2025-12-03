Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज कपूर की 'बहन' की खूबसूरती पर फिदा थी दुनिया, फिल्मों के लिए वसूलती थी मोटी फीस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    राज कपूर के परिवार का कद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़ा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थीं, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी लेडी सुपरस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एक्ट्रेस निम्मी और राज कपूर (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मी परिवार के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें राज कपूर की फैमिली के नाम जरूर शामिल होगा। बॉलीवुड के शो मैन ने अपनी परिवार के अलावा अन्य कई कलाकारों का करियर बनाया था। इस आधार पर आज हम आपको राज कपूर की एक बहन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो सिनेमा की लेडी सुपरस्टार थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये अदाकारा अपने समय में इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस वसूलने वालीं एक्ट्रेस भी बनी थीं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र जा रहा है और वह राज कपूर से किस प्रकार संबंधित हैं। 

    कौन थीं राज कपूर की सुपरस्टार सिस्टर?

    बात उस दौर की है, जब राज कपूर फिल्म बरसात बना रहे थे। फिल्म का निर्देशक होने के अलावा राज साहब मूवी के लीड एक्टर भी थे और उनके साथ लीड रोल में अभिनेत्री नरगिस दत्त मौजूद रहीं। सेकेंड लीड रोल में अभिनेता प्रेम नाथ भी शामिल थे। लेकिन सेकेंड लीड एक्ट्रेस के लिए राज कपूर की तलाश बनी हुई थी और वह सर्च नवाब बानो यानी निम्मी के रूप में पूरी हुईं। 

    actressnimmi (1)

    यह भी पढ़ें- Raj Kapoor की झलक के लिए लोगों ने कंधों पर उठा ली थी टैक्सी, रशिया में सड़कों पर हो गया था ट्रैफिक जाम

    बरसात में निम्मी को प्रेम नाथ के अपोजिट रखा गया था। द बॉलीवुड रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार प्रेम इस बात से खफा थे कि उनके अपोजिट एक नई एक्ट्रेस को रखा जा रहा है। बाद में राज कपूर के समझाने के बाद वह मान गए। रोल के लिए निम्मी का स्क्रीन टेस्ट हुआ, जिसमें वह पास हुईं और इस तरह से वह राज साहब की शानदार फिल्म बरसात का हिस्सा बनीं। 

    actressnimmi

    डेब्यू फिल्म में शानदार काम के लिए निम्मी को क्रिटिक्स और प्रशंसकों की तरफ से वाहवाह मिली इतना ही नहीं राज कपूर ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए फ्यूचर स्टार बता दिया था। आगे चलकर ऐसा ही हुआ और निम्मी हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार बनीं। बताया जाता है कि निम्मी 1950 में सबसे अधिक फीस वसूलने वालीं एकमात्र एक्ट्रेस हुआ करती थीं। 

    राज कपूर से था ये संबंध

    दरअसल बरसात की सफलता के बाद निम्मी और राज कपूर के भी अच्छा नाता बन गया था। अभिनेता निम्मी को अपनी मुंह बोली बहन मानने लगे और उनसे राखी भी बंधवाते थे। इस तरह से राज कपूर और निम्मी एक दूसरे से जुड़े संबंधित थे। रियल लाइफ में वह बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं और उनकी ब्यूटी की कायल पूरी दुनिया थी। बता दें कि 25 मार्च 2020 को निम्मी का निधन हो गया था।

    यह भी पढ़ें- एक रोल पाने के लिए इस हद तक चली गई थीं Zeenat Aman, बोल्ड इमेज बन रही थी रोड़ा