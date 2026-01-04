Language
    Akhanda 2: ओटीटी पर छाने के लिए तैयार नंदमुरी बालकृष्ण, एक महीने पूरा होने से पहले स्ट्रीम के लिए तैयार फिल्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:09 PM (IST)

    नंदमुरी बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु की फिल्म "अखंड 2: थांडवम" 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न ...और पढ़ें

    अखंडा 2 में नंदमुरी बालाकृष्ण (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालकृष्ण और निर्देशक बोयापति श्रीनु चौथी बार साथ में आए। दोनों मिलकर इस बार अखंड 2: थंडावम (Akhanda 2: Thaandavan) लेकर आए जो 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इससे पहले इसकी रिलीज डेट कई बार टाली गई और ये उनका पहला पैन इंडिया प्रोजेक्ट भी था।

    हालांकि फिल्म दर्शकों के एक वर्ग को पसंद आई, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई नहीं की। अब ओटीटी पर रिलीज होने के बाद अखंडा 2 के बाद दूसरा मौका है और यह देखना बाकी है कि घरेलू दर्शकों के बीच यह कैसा प्रदर्शन करती है।

    ओटीटी पर कब आएगी फिल्म?

    वहीं अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है। मूवी नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी, 2026 से स्ट्रीमिंग शुरू करेगी। तेलुगु के अलावा, अन्य भाषाओं में डब किए गए वर्जन भी रिलीज किए जाएंगे।

    मूवी में संयुक्ता, आधी पिनिसेट्टी, कबीर दुहान सिंह, हर्षाली मल्होत्रा, सास्वता चटर्जी और अन्य शामिल हैं। फिल्म का निर्माण राम अचंता और गोपी अचंता ने किया है, जबकि संगीत थमन ने दिया है।

    क्या है अखंडा 2 की कहानी?

    अखंडा 2: थांडवम की कहानी एक पड़ोसी देश द्वारा भारत के महाकुंभ मेले पर विनाशकारी युद्ध हमले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक घातक वायरस से मेले की पवित्रता को नष्ट कर देता है। इस हमले के बाद एक बुद्धिमान युवा वैज्ञानिक (जननी) की भूमिका इलाज विकसित करने के लिए अनिवार्य हो जाती है, जिससे उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं, उसका शक्तिशाली अघोरी संरक्षक, अखंडा, उसकी रक्षा के लिए पुनः प्रकट होता है, काले जादू और शक्तियों का उपयोग करने वाले दुश्मनों का सामना करता है। वह अपने जुड़वां भाई मुरली कृष्ण के साथ मिलकर विश्वास और स्थिरता को वापस लाने का प्रयास करता है।

