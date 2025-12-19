Language
    तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन, ‘अखंडा-2’ मूवी से जुड़ा है दौरा

    By Shivam Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। उनकी यह यात्रा आगामी फिल्म ‘अखंडा-2’ से जुड़ी बताई जा रही ...और पढ़ें

    तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पद्मभूषण से सम्मानित तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। यह दौरा उनकी हालिया रिलीज फिल्म ‘अखंडा-2’ से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे अघोर संरक्षणकर्ता की शक्तिशाली भूमिका निभा रहे हैं।

    बालकृष्ण निर्देशक बोयापति श्रीनु के साथ वाराणसी पहुंचे। दोनों ने मंदिर में भगवान शिव का दर्शन किया और फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा।

    मंदिर परिसर में बालकृष्ण ने कहा कि यह फिल्म केवल तेलुगु सिनेमा नहीं, बल्कि पूरे भारत की फिल्म है। सनातन धर्म की शक्ति, सत्य का मार्ग और अधर्म के सामने न झुकने का संदेश देती है।

    काशी की पवित्र भूमि पर आकर अपार शक्ति महसूस हो रही है। फिल्म ‘अखंडा-2’ 12 दिसंबर को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

    14 रील्स प्लस बैनर तले राम अचंता व गोपी अचंता द्वारा निर्मित इस फिल्म में संयुक्ता मुख्य भूमिका में हैं। संगीत एस थमन का है। वाराणसी दौरा फिल्म के उत्तर भारत प्रमोशन का हिस्सा माना जा रहा है, जहां अघोर तत्वों से जुड़े दृश्यों को जोड़कर प्रचार किया जा रहा है।