अक्षय की हीरोइन Nupur Sanon को स्टेबिन बेन ने पहनाई बेशकीमती रिंग, हीरो से जड़ी अंगूठी की कीमत कर देगी हैरान
कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन के साथ अपना रिश्ता नए साल पर ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सोशल म ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मिमी' एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। अक्षय कुमार की हीरोइन नूपुर सेनन, सिंगर स्टेबिन बैन की दुल्हनियां बनेंगी, ये खबर तो मीडिया में काफी समय से आ रही थी, लेकिन अब इस पर खुद एक्ट्रेस ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है।
नूपुर ने हाल ही में अपनी सगाई की न्यूज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। हालांकि, यूजर्स का ध्यान कपल की तस्वीरों से ज्यादा नूपुर सेनन की रिंग खींच रही है। स्टेबिन बैन ने नूपुर को जो सगाई की रिंग पहनाई है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे।
इतनी महंगी है नूपुर सेनन की इंगेजमेंट रिंग
नुपूर सेनन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबिन बेन ने अपनी होने वाली दुल्हनियां को जो इंगेजमेंट रिंग पहनाई है, उसकी कीमत लगभग 8.32 लाख है। उनकी इंगेजमेंट रिंग में तीन हीरे जड़े हुए हैं।
इस रिंग का डिजाइन यूनिक इसलिए भी है, क्योंकि बीच में लगा हीरा 0.80 कैरेट का मार्क्विज कट डायमंड है, जिसमें आंखों के शेप वाला कट है। नूपुर सेनन की ये रिंग इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें विंटेज वाला चार्म है। आज के दौर में अधिकतर लड़कियां अपने लिए राउंड डायमंड रिंग चुनती हैं, ऐसे में ये पुराने टाइम वाली रिंग सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रही है।
क्रूज पर किया नूपुर को शादी के लिए प्रपोज
नूपुर सेनन ने सगाई की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह क्रूज पर हैं और स्टेबिन घुटनों पर बैठे हुए हैं। उनके पीछे लड़कियां विल यू मैरी मी? का कार्ड लेकर खड़ी हुई हैं। हालांकि, कपल ने अपने इस मोमेंट को काफी प्राइवेट रखा। जब स्टेबिन ने नूपुर को प्रपोज किया, उस दौरान उनके साथ सिर्फ कृति सेनन थीं।
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नूपुर ने कैप्शन में लिखा, "शायद की इस दुनिया में मुझे सबसे आसान हां कहने का अनुभव हुआ। आपको बता दें कि कृति सेनन की तरह नूपुर भी एक्ट्रेस हैं, वह अक्षय कुमार के साथ फिलहाल गाने में नजर आ चुकी हैं।
