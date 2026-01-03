Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अक्षय की हीरोइन Nupur Sanon को स्टेबिन बेन ने पहनाई बेशकीमती रिंग, हीरो से जड़ी अंगूठी की कीमत कर देगी हैरान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन के साथ अपना रिश्ता नए साल पर ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सोशल म ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नूपुर सेनन की सगाई रिंग की कीमत सुनकर लगेगा झटका/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मिमी' एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। अक्षय कुमार की हीरोइन नूपुर सेनन, सिंगर स्टेबिन बैन की दुल्हनियां बनेंगी, ये खबर तो मीडिया में काफी समय से आ रही थी, लेकिन अब इस पर खुद एक्ट्रेस ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है।

    नूपुर ने हाल ही में अपनी सगाई की न्यूज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। हालांकि, यूजर्स का ध्यान कपल की तस्वीरों से ज्यादा नूपुर सेनन की रिंग खींच रही है। स्टेबिन बैन ने नूपुर को जो सगाई की रिंग पहनाई है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे।

    इतनी महंगी है नूपुर सेनन की इंगेजमेंट रिंग

    नुपूर सेनन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबिन बेन ने अपनी होने वाली दुल्हनियां को जो इंगेजमेंट रिंग पहनाई है, उसकी कीमत लगभग 8.32 लाख है। उनकी इंगेजमेंट रिंग में तीन हीरे जड़े हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं Kriti Sanon के होने वाले जीजा Stebin Ben? उदयपुर में इस तारीख को छोटी बहन संग लेंगे सात-फेरे

    इस रिंग का डिजाइन यूनिक इसलिए भी है, क्योंकि बीच में लगा हीरा 0.80 कैरेट का मार्क्विज कट डायमंड है, जिसमें आंखों के शेप वाला कट है। नूपुर सेनन की ये रिंग इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें विंटेज वाला चार्म है। आज के दौर में अधिकतर लड़कियां अपने लिए राउंड डायमंड रिंग चुनती हैं, ऐसे में ये पुराने टाइम वाली रिंग सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रही है।

    stebin 11

    क्रूज पर किया नूपुर को शादी के लिए प्रपोज

    नूपुर सेनन ने सगाई की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह क्रूज पर हैं और स्टेबिन घुटनों पर बैठे हुए हैं। उनके पीछे लड़कियां विल यू मैरी मी? का कार्ड लेकर खड़ी हुई हैं। हालांकि, कपल ने अपने इस मोमेंट को काफी प्राइवेट रखा। जब स्टेबिन ने नूपुर को प्रपोज किया, उस दौरान उनके साथ सिर्फ कृति सेनन थीं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Nupur Sanon (@nupursanon)

    इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नूपुर ने कैप्शन में लिखा, "शायद की इस दुनिया में मुझे सबसे आसान हां कहने का अनुभव हुआ। आपको बता दें कि कृति सेनन की तरह नूपुर भी एक्ट्रेस हैं, वह अक्षय कुमार के साथ फिलहाल गाने में नजर आ चुकी हैं।

    यह भी पढ़ें- Kriti Sanon के घर में बजेगी शहनाई, बहन नूपुर सेनन की इस करोड़पति सिंगर के साथ होने जा रही शादी