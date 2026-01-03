अक्षय की हीरोइन Nupur Sanon को स्टेबिन बेन ने पहनाई बेशकीमती रिंग, हीरो से जड़ी अंगूठी की कीमत कर देगी हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मिमी' एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। अक्षय कुमार की हीरोइन नूपुर सेनन, सिंगर स्टेबिन बैन की दुल्हनियां बनेंगी, ये खबर तो मीडिया में काफी समय से आ रही थी, लेकिन अब इस पर खुद एक्ट्रेस ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है।

नूपुर ने हाल ही में अपनी सगाई की न्यूज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। हालांकि, यूजर्स का ध्यान कपल की तस्वीरों से ज्यादा नूपुर सेनन की रिंग खींच रही है। स्टेबिन बैन ने नूपुर को जो सगाई की रिंग पहनाई है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे।

इतनी महंगी है नूपुर सेनन की इंगेजमेंट रिंग नुपूर सेनन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबिन बेन ने अपनी होने वाली दुल्हनियां को जो इंगेजमेंट रिंग पहनाई है, उसकी कीमत लगभग 8.32 लाख है। उनकी इंगेजमेंट रिंग में तीन हीरे जड़े हुए हैं।