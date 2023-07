Armaan Kohli को नीरू रंधावा से मारपीट मामले में कोर्ट ने दिए दो विकल्प, ₹50 लाख देकर करें सेटलमेंट या जाएं जेल

Armaan Kohli Neeru Randhawa Case नीरू रंधावा मामले में अभिनेता अरमान कोहली की मुश्किलें बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को दो विकल्प दिए है। या तो वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को 50 लाख रुपये देकर केस सेटल कर लें अन्यथा वह जेल जाने के लिए तैयार रहे। अरमान ने नीरू के साथ मारपीट की थी।

HighLights नीरू रंधावा मारपीट मामले में अरमान कोहली की बढ़ी मुश्किलें कोर्ट ने केस सेटेलमेंट करने या जेल जाने के लिए तैयार रहने का दिया विकल्प 18 जुलाई तक का दिया समय

