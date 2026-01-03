अक्षय खन्ना की वजह से गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए Nawazuddin Siddiqui, एक्टर ने बताया दिलचस्प किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाहे बॉक्स ऑफिस पर सफलता हो या उससे जुड़ा विवाद, एक्टर अक्षय खन्ना आजकल हर तरफ चर्चा में हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडस्ट्री से काफी तारीफें मिल रही हैं। इस बीच नवाजुद्दीन का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षय खन्ना की वजह से उन्हें लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं।

अक्षय की वजह से नहीं बन पाई नवाजुद्दीन की गर्लफ्रेंड इंटरव्यू के दौरान नवाज बीच में बोले और अपने बैचलर दिनों की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पार्टनर ढूंढने के दौरान उन्हें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ा और इसका एक बड़ा कारण यह था कि सभी लड़कियां अक्षय खन्ना की दीवानी थीं। नवाज ने कहा, 'मैं यह एक बात सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। शादी से पहले मैं किसी को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं लड़कियों से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वे सब मुझे रिजेक्ट कर देती थीं। तो मैंने उन सबसे पूछा, ‘तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है?’ और मैं सच बता रहा हूं कि वे सभी लड़कियां उनकी (खन्ना की) फैन थीं।