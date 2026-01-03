Language
    अक्षय खन्ना की वजह से गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए Nawazuddin Siddiqui, एक्टर ने बताया दिलचस्प किस्सा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:44 PM (IST)

    अपनी फिल्म मॉम के प्रमोशन के दौरान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने डेटिंग के दिनों का एक मजेदार किस्सा सुनाया जिसमें अक्षय खन्ना भी शामिल थे। ...और पढ़ें

    अक्षय खन्ना की वजह से गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाहे बॉक्स ऑफिस पर सफलता हो या उससे जुड़ा विवाद, एक्टर अक्षय खन्ना आजकल हर तरफ चर्चा में हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडस्ट्री से काफी तारीफें मिल रही हैं। इस बीच नवाजुद्दीन का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षय खन्ना की वजह से उन्हें लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं।

    अक्षय की वजह से नहीं बन पाई नवाजुद्दीन की गर्लफ्रेंड

    इंटरव्यू के दौरान नवाज बीच में बोले और अपने बैचलर दिनों की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पार्टनर ढूंढने के दौरान उन्हें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ा और इसका एक बड़ा कारण यह था कि सभी लड़कियां अक्षय खन्ना की दीवानी थीं। नवाज ने कहा, 'मैं यह एक बात सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। शादी से पहले मैं किसी को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं लड़कियों से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वे सब मुझे रिजेक्ट कर देती थीं। तो मैंने उन सबसे पूछा, ‘तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है?’ और मैं सच बता रहा हूं कि वे सभी लड़कियां उनकी (खन्ना की) फैन थीं।

    लड़कियों के बीच पॉपुलर थे अक्षय खन्ना

    उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनसे पूछता था उनमें ऐसा क्या खास है?’ कोई उनकी मुस्कान के बारे में बात करता था, या कोई उनकी आंखों के बारे में बात करने लगता था। महिलाओं पर उनका अजीब असर था और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। अक्षय ने चौंककर कहा, 'मेरी थी?' नवाज ने तुरंत अपना बयान बदला और कहा कि महिलाएं आज भी उन्हें पसंद करती हैं, बस वह बहुत कम फिल्में करते हैं और उन्हें अपने फैंस के लिए और फिल्में करनी चाहिए।

    अक्षय अपनी तारीफ सुनकर हंस दिए और नवाज ने बात खत्म करते हुए कहा, 'वे सभी फैंस और बाकी सब लोग चाहते हैं कि अक्षय खन्ना फिर से काम करें। वह ज्यादा नजर नहीं आते और अपने काम को लेकर बहुत चूजी हैं। हमारी दुआ है कि वह और फिल्में करें'।

