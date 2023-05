The Kerala Story Ban पर दिए अपने पुराने बयान से पलट गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब मीडिया को बता दिया दोषी

नई दिल्ली, जेएनएन। 'द केरल स्टोरी' बैन पर दिए गए अपने हालिया बयान पर सफाई देने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी सामने आए हैं। एक्टर जो जल्द ही सिनेमाघर में अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, उन्होंने साफ किया है कि द केरल स्टोरी को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका गलत मतलब निकाला गया है।

द केरल स्टोरी को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- "कृपया केवल कुछ व्यूज और हिट पाने के लिए झूठी खबरें फैलाना बंद करें, इसे सस्ती टीआरपी कहते हैं - मैंने कभी नहीं कहा और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी फिल्म कभी भी प्रतिबंधित हो। फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना बंद करें। फेक न्यूज फैलाना बंद करें!!!

बता दें कि हाल ही में अपनी फिल्म 'जोगीरा सा रा रा' की रिलीज से पहले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मीडिया को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी दौरान किसी ने द केरल स्टोरी को लेकर सवाल पूछा, तो एक्टर ने कहा कि किसी भी फिल्म पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सबको हक है अपनी बात कहने का, फिल्म उसका एक जरिया है, ऐसे में आप अभिव्यक्ति पर बैन कैसे लगा सकते हैं।

Please stop spreading false news just to get some views and hits, it’s called cheap TRP - I never said and I would never want any film to be banned ever.

STOP BANNING FILMS.

STOP SPREADING FAKE NEWS !!!— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) May 26, 2023