जब नरगिस दत्त ने Meena Kumari को कहा- 'मौत मुबारक हो,' बयान की वजह करेगी हैरान
एक्ट्रेस मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। उनके निधन पर जहां एक तरफ तमाम सेलेब्स ने शोक जताया था, वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री नरगिस दत्त ने उनकी मौत को लेकर मुबारक हो मीना लिखा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 31 मार्च 1972 हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमार (Meena Kumari) का निधन हो गया था। 38 साल की उम्र में मीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं थी। स्टारडम के अलावा उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव भी देखा था।
जब मीना कुमारी का देहांत हुआ था, तो सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स ने शोक जताया था। वहीं दूसरी उनकी मुंह बोली बड़ी बहन और एक्ट्रेस नरगिस दत्त (Nargis Dutt) ने 'मौत मुबारक हो मीना' लिखकर सनसनी मचा दी थी। नरगिस ने ऐसा क्यों कहा, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं।
नरगिस ने मीना की मौत पर दिया था ये बयान
मीना कुमारी बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार मानी जाती थीं। एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक हिट मूवीज देने वालीं मीना पर्सनल लाइफ में काफी तन्हा रहती थीं। पति कमाल अमरोही संग मीना की शादीशुदा जिंदगी में काफी भूचाल मचा हुआ था, जो उनकी बर्बादी का कारण बना था।
पति से अलग होने के बाद मीना कुमारी ने शराब का सहारा लिया और यही से उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया था। शराब पीने की लत की वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया और मीना का देहांत हो गया था। जब मीना कुमारी की मौत हुई तो सिनेमा के तमाम हस्तियां शोक में डूब गईं।
लेकिन, नगरिस दत्त ने उनकी निधन पर शॉकिंग बयान दिया था। उर्दू मेमोरीज ऑफ सिनेमा लीजेंड्स' किताब में नरगिस एक बयान दर्ज है, जिसमें लिखा है- "तुम्हारी बाजी (बहन) तुम्हें मौत मुबारकबाद दे रही है। मीना, मैं तुम्हें मौत की बधाई दे रही हूं और कहती हूं कि इस दुनिया में कभी मत आना।"
नगरिस दत्त के इस बयान के पीछे का मकसद ये था कि वह मीना कुमारी को अपनी छोटी बहन मानती थीं और उन्होंने मीना के दर्द और तन्हाई को करीब से देखा था। नरगिस को ये बहुत अच्छी से तरह से पता था कि मीना कुमारी की कितनी बुरी हालत हो गई थी।
मीना के साथ होती थी मारपीट
इस पत्र में नरगिस दत्त ने इस बात का भी खुलासा किया था कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही उनके साथ मारपीट किया किया करते थे। तलाक के बाद मीना की जिंदगी पूरी तरह से डाउन फॉल की तरफ चल पड़ी थी।
