मुकेश-नीता अंबानी ने राम चरण की बेटी को गिफ्ट किया सोने का पालना! आज होगा नन्ही परी का नामकरण

Ram Charan Upasana Daughter साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल राम चरण और उपासना कुछ दिन पहले ही पैरेंट्स बने हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि मुकेश और नीता अंबानी ने राम चरण की न्यू बॉर्न बेबी को एक बेहद महंगा तोहफा दिया है जिसकी कीमत लाखों में है। आज कपल की लाडली का नामकरण भी आयोजित किया गया है।

Mukesh Nita Ambani gave Ram Charan Upasana Daughter a golden cradle. photo- instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights मुकेश-नीता अंबानी ने दिया राम चरण की बेटी को महंगा तोहफा! राम चरण और उपासना की बेटी का आज होगा नामकरण 20 जून को पहली बार माता-पिता बने थे राम चरण-उपासना

नई दिल्ली, जेएनएन। Mukesh Nita Ambani Gifts Ram Charan Upasana Daughter: राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी साउथ सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। 20 जून 2023 उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि इस दिन दोनों पहली बार माता-पिता बने। राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ने अपने घर में एक नन्ही परी का स्वागत किया। शादी के 11 साल बाद पैरेंट्स बनकर दोनों सातवें आसमान पर हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के सितारों ने उन्हें माता-पिता बनने की ढेर सारी बधाइयां दी थीं। मुकेश-नीता ने राम चरण की बेटी को दिया बड़ा तोहफा! देश के सबसे रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी कपल को बधाई के साथ उनकी लाडली को एक प्यारा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने राम चरण-उपासना की न्यू बॉर्न बेबी को एक महंगा सोने का पालना तोहफे में दिया है। फिलहाल, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज होगी राम चरण की बेटी का नामकरण राम चरण और उपासना की बेटी का आज उनके घर पर ग्रैंड तरीके से नामकरण होगा। राम और उपसाना के घर पर जोर-शोर से तैयारियां हो रही हैं। उपासना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नामकरण सेरेमनी की झलक दिखाई है। इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा जा सकता है कि घर को फूलों से सजाया गया है, जिसे देख लगता है कि राम और उपासना की बेटी की नामकरण सेरेमनी ट्रेडिशनल तरीके से मनाई जाएगी। Ram Charan Daughter Naming Ceremony Glimpse- Instagram राम चरण और उपासना ने कब की थी शादी? राम और उपासना ने अपनी प्यार भरी केमिस्ट्री से खुद को पावर कपल्स की लिस्ट में शुमार किया है। कॉलेज बेस्टी से हमसफर बनने तक की उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से है। हालांकि, प्यार का एहसास तब हुआ, जब राम चरण को काम के सिलसिल में महीनों विदेश में रहना पड़ा। Ram Charan with wife Photo-Instagram इस लम्बी दूरी ने राम और उपासना को करीब ला दिया। प्यार का एहसास होने के कुछ सालों बाद दोनों ने परिवार की रजामंदी के साथ 2012 में शादी कर ली थी। राम चरण की अपकमिंग फिल्म राम के पास एस. शंकर की निर्देशित फिल्म 'गेम चेंजर' है, जिसकी रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) भी लीड रोल में होंगी।

Edited By: Rinki Tiwari