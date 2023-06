Radhika Merchant ने पहनी ननद ईशा अंबानी की ये खास ज्वेलरी, सोशल मीडिया पर फोटो देख फैंस हुए खुश

Isha Ambani and Radhika Merchant अंबानी परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक नहीं है बल्कि फैमिली वैल्यूज और अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए भी लोग उनकी काफी सराहना करते हैं। हाल ही में ईशा अंबानी और अंबानी परिवार की होने वालीं बहू राधिका मर्चेंट की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है जिसमें वह अपनी ननद की ज्वेलरी पहने हुए नजर आ रही हैं।

Isha Ambani and Radhika Merchant Shares Heart Shaped Diamond Earrings Fans Spotted in Old Picture/instagram

HighLights राधिका मर्चेंट ने पहनी ईशा अंबानी की ज्वेलरी फैंस ने शेयर की राधिका-ईशा की पुरानी फोटो

नई दिल्ली, जेएनएन। Radhika Merchant wear Isha Ambani Jewellery: अंबानी परिवार सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस का दिल जीत लेता हैं। अंबानी न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं, बल्कि जैसी उनकी फैमिली वैल्यूज हैं, उसकी सराहना करने से भी फैंस पीछे नहीं रहते। अंबानी परिवार को एक-दूसरे से कितना प्यार है, ये कई मौकों पर देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा ईशा अंबानी हो या फिर राधिका मर्चेंट वह फैशन गोल्स भी देती ही हैं और एक-दूसरे के साथ चीजें शेयर करने से भी नहीं कतराती हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला, जहां ईशा अंबानी की होने वाली भाभी राधिका मर्चेंट को सेम उनके जैसी ज्वेलरी पहने हुए देखा गया। राधिका मर्चेंट ने पहनी ईशा अंबानी की ज्वेलरी सोशल मीडिया पर अंबानी फैमिली के कई फैन पेज हैं। ऐसे में एक फैन पेज ने मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट और उनकी ननद ईशा अंबानी की एक बेहद ही खूबसूरत फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने राधिका और ईशा को एक जैसी हार्ट शेप डायमंड इयररिंग्स पहने हुए स्पॉट किया। हालांकि, आपको बता दें कि ये फोटोज काफी पुरानी हैं। साल 2018 में जब ईशा अंबानी Mami 2018 में शामिल होने पहुंची थीं, तब उन्होंने ये इयररिंग्स अपने ब्लैक आउटफिट के साथ कैरी की थी, जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही थीं। पहली फोटो में जहां ईशा अंबानी हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में राधिका मर्चेंट ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ सेम हार्ट शेप इयररिंग्स पहने हुए नजर आ रही हैं। ये फोटो साल 2023 की है। जनवरी में हुई थी राधिका मर्चेंट- अनंत अंबानी की सगाई आपको बता दें कि राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने 19 जनवरी 2023 को गुजराती परंपरा 'गोल धना' की रस्म के साथ एक-दूसरे संग सगाई की थी। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की दोस्ती सालों पुरानी हैं। अनंत अंबानी- राधिका मर्चेंट की सगाई की एक फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी अपने पूरे परिवार और ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चों के साथ मीडिया कैमरा के लिए पोज करते हुए नजर आ रहे हैं।

Edited By: Tanya Arora