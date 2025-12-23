Madhuri Dixit को बॉडी के इस पार्ट को ठीक करने की मिली थी सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैंने मम्मी से जाकर कहा...'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित अपनी एक मुस्कान से लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं। उन्हें बॉलीवुड की एक्सप्रेशन क्वीन भी कहा जाता है। इस वक्त माधुरी जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर अपनी वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' के साथ फैंस का दिल जीत रही हैं।
इस सीरीज में सीरियल किलर बनकर छा चुकीं माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक खास बातचीत में बताया कि अन्य अभिनेत्रियों की तरह, उन्हें भी अपनी शुरुआती करियर में बॉडी पार्ट्स को लेकर कई सलाह दी गई। कुछ लोगों ने उन्हें अपनी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को फिक्स करवाने की सलाह भी दे दी थी।
स्किनी होने की वजह से मिलती थी माधुरी को सलाह
मिसेज देशपांडे के प्रमोशन के दौरान माधुरी दीक्षित ने नयनदीप रक्षित के Youtube चैनल से खास बातचीत में बताया कि जब वह 80 के दशक में बॉलीवुड में आई थीं, तो स्किनी होने को लेकर उन्हें कई सलाह दी जाती थी। ऐसा ही एक अनुभव धक-धक गर्ल ने शेयर करते हुए कहा, "जब मैंने अपना करियर शरू किया था, तो कई लोग मुझे ये कहते थे कि तुम्हारी नाक कैसी है। मैं अपनी मां के पास जाती थी और उन्हें कहती थी कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है"।
एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मेरी मां मुझे हमेशा समझाती थी कि तुम इन सबकी चिंता मत करो। जब तुम अपने करियर में सफल हो जाओगी, तो यही चीज वह तुम्हारे बारे में पसंद करने लगेंगे। पहले तो मुझे उनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब तेजाब थिएटर में आई और हिट हुई, तो मैं ओवरनाइट सेंसेशन बन गई"।
नई लड़कियों को माधुरी दीक्षित ने दी ये सलाह
माधुरी ने आगे कहा, "जब लोगों ने तेजाब देखी, तो उन्होंने मेरे स्किनी होने पर या किसी भी चीज के लिए मुझे कुछ नहीं कहा। लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया, जैसे मैं थी। आज भी मैं नई लड़कियों को ये ही कहना चाहती हूं कि किसी भी सांचे में ढलने की कोशिश न करें। बिल्कुल भी ये न कहें कि हीरोइन को ऐसा दिखना चाहिए। अगर आप अलग हैं, तो ये आपमें यूनिक चीज है, उसी का आनंद लें"।
नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी मिसेज देशपांडे फैंस को काफी पसंद आ रही है। माधुरी दीक्षित को पहली बार सीरियल किलर जैसे डार्क रूप में देखकर ऑडियंस काफी खुश हैं। इस सीरीज में टोटल छह एपिसोड हैं। 'मिसेज देशपांडे' एक ऐसी सीरीज है, जिसे आप एक बार में ही देखकर अपनी जगह से उठेंगे।
