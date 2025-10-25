100 रुपये की रोटी, 410 रुपये का एक गुलाम जामुन... इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के रेस्तरां के खाने की कीमत उड़ा देगी होश
एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का मुंबई में आलीशान रेस्तरां हैं जिसके खाने की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रोटी 100 रुपये की है और एक गुलाब जामुन की कीमत 410 रुपये है। दो साल पहले ही एक्ट्रेस ने इस रेस्तरां को लॉन्च किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के रेस्तरां बैस्टियन को लेकर खबर आई थी कि इस रेस्तरां से एक्ट्रेस रात का 3-4 करोड़ रुपये कमा लेती हैं और खाने की टेबल पर लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। अब एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के रेस्तरां के मैन्यू प्राइस के बारे में खबर आई है जो आपके होश उड़ा देगा।
इस अभिनेत्री के रेस्तरां में एक रोटी के लिए कस्टुमर को 100 रुपये देने पड़ते हैं और एक गुलाब जामुन खाने के लिए आपको 410 रुपये चुकाने पड़ेंगे। हम जिस एक्ट्रेस के रेस्तरां की बात कर रहे हैं, वो हैं मौनी कपूर।
मौनी कपूर अभिनय की दुनिया में ही नहीं, बल्कि फूड बिजनेस में भी एक्टिव हैं। उन्होंने साल 2023 में मुंबई में बदमाश (Badmaash Restaurant) नाम का रेस्तरां लॉन्च किया था जिसका मैन्यू प्राइस इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है।
बदमाश के मैन्यू प्राइस है शॉकिंग
बदमाश रेस्तरां का खाना काफी महंगा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बदमाश के मेन्यू का प्राइस रिवील किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेस्तरां में ज्यादातर आइटम्स 300 से 800 रुपये के बीच में हैं। शाही ठुकड़ा और गुलाब जामुन एक पीस 410 रुपये का है। अगर आप एवाकाडो भेल खाना चाहते हैं तो आपको 395 रुपये चुकाने पड़ेंगे।
295 रुपये का है मसाला पापड़
यही नहीं, मसाला पीनट, मसाला पापड़, क्रिस्पी कॉर्न और सेव पुरी 295 रुपये का है। कांदा भजिया 355 रुपये का है। प्रॉन बेस्ड डिशेस 795 रुपये कीा है। वहीं, तंदूरी रोटी 105 रुपये, नान 115 रुपये और अमृतसरी कुल्चा 145 रुपये है।
रेस्तरां के बारे में मौनी की राय
इंडियन रिटेलर के साथ बातचीत में मौनी रॉय ने अपने रेस्तरां के बारे में बात की थी और कहा था कि उन्होंने आखिर क्यों उन्होंने एवाकाडो भेल अपनी मेन्यू लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने कहा, "मुझे एवाकाडो और झालमुरी पसंद है। इसीलिए हम एवाकाडो भेल लेकर आए।"
अपने ऱेस्तरां के बारे में आगे मौनी ने कहा था, "मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। जब भी मैं काम के लिए ट्रैवल करती हूं, तो मैं हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढती हूं। यह बात मेरे दिल को छू गई। मुझे सच में लगता है कि हमारे पास उतने अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं हैं, खासकर बेंगलुरु और मुंबई में, इसलिए बदमाश जैसा कुछ शुरू करना एक बहुत अच्छा मौका था।"
