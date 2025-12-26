Mohammed Rafi का ये गाना गाकर करें अपने प्यार का इजहार, 45 साल पुराने गीत को YouTube पर मिले 26M व्यूज
'बॉलीवुड के तानसेन' कहे जाने वाले Mohammed Rafi का वैसे तो हर गाना ही बेहतरीन है लेकिन एक ऐसा गाना है जो 45 साल पहले रिलीज हुआ था और आज भी फैंस उसे उत
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी ने हिंदी सिनेमा को कई गाने दिए हैं जिनमें से कई गीत ऐसे हैं जो आज भी सदाबहार हैं। इन्हीं में से एक ऐसे गाने की हम बात करने जा रहे हैं जो 45 साल पहले रिलीज हुआ था। इस गाने को यूट्यूब पर 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे पता चलता है कि आज की जनरेशन भी इस गीत को कितना पसंद करती है।
इस गाने से करें अपने प्यार का इजहार
मोहम्मद रफी ने इस गाने को आवाज दी है और इसकी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना है वहीं लिरिक्स निदा फाजिल ने लिखे हैं। इस गाने को राज बब्बर और रंजीता पर फिल्माया गया है। गाने के लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाते हैं तो इस गाने को अपने पार्टनर के लिए गुनगुना सकते हैं।
कौन सा है ये गाना
अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। का यह गाना 1980 की फिल्म 'आप तो ऐसे ना थे' फिल्म का है। इसके लिरिक्स हैं- तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है... जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। (Tu Is Tarah Se)। इस गाने को मोहम्मद रफी, हेमलता और मनहर उधास ने आवाज दी है।
क्या है फिल्म की कहानी
आप तो ऐसे ना थे फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी जिसे अम्बरिश सांगल ने डायरेक्टर किया था। इसमें राज बब्बर, रंजीता कौर, दीपक पाराशर, मदन पूरी और ओम शिवपुरी ने काम किया था। फिल्म की कहानी में फर्नीचर की दुकान के मालिक विजय को वर्षा से प्यार है। लेकिन, विजय की जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आता है जब वर्षा उसके दोस्त विक्रम से शादी करने का फैसला करती है, जो एक अमीर आदमी है और उसे बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है।
