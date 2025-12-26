Mohammed Rafi का ये गाना गाकर करें अपने प्यार का इजहार, 45 साल पुराने गीत को YouTube पर मिले 26M व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी ने हिंदी सिनेमा को कई गाने दिए हैं जिनमें से कई गीत ऐसे हैं जो आज भी सदाबहार हैं। इन्हीं में से एक ऐसे गाने की हम बात करने जा रहे हैं जो 45 साल पहले रिलीज हुआ था। इस गाने को यूट्यूब पर 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे पता चलता है कि आज की जनरेशन भी इस गीत को कितना पसंद करती है।

इस गाने से करें अपने प्यार का इजहार मोहम्मद रफी ने इस गाने को आवाज दी है और इसकी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना है वहीं लिरिक्स निदा फाजिल ने लिखे हैं। इस गाने को राज बब्बर और रंजीता पर फिल्माया गया है। गाने के लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाते हैं तो इस गाने को अपने पार्टनर के लिए गुनगुना सकते हैं।