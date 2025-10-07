'ये बहुत बड़ा गुनाह है', मौलाना की बात से Mohammed Rafi खुद को समझने लगे थे पापी, सिंगर ने छोड़ दिया था भारत

'ये बहुत बड़ा गुनाह है', मौलाना की बात से Mohammed Rafi खुद को समझने लगे थे पापी, सिंगर ने छोड़ दिया था भारत
मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सिंगर्स में से एक थे। उनके गाने आज भी यूट्यूब पर बड़े चाव से सुने जाते हैं। हालांकि एक समय ऐसा आया था जब अपने करियर के पीक पर मोहम्मद रफी ने मौलाना की बात सुनकर रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था और भारत छोड़कर चले जाए थे। मौलाना ने उन्हें क्यों कहा था पापी इसका खुलासा उनके बेटे ने किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 50 के दशक के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी ने इंडियन सिनेमा को कई यादगार गाने दिए थे। अपने चार दशक के करियर में उन्होंने 26 हजार से अधिक गाने गाए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह एक ऐसे सिंगर थे जिनका किशोर कुमार से लेकर उस जमाने का हर गीतकार और एक्टर आदर करता था।
हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी मोहम्मद रफी की रिटायरमेंट, जो उन्होंने अपने करियर की पीक पर ली थी। उनके संगीत की दुनिया से रिटायर होने की वजह निर्देशक-निर्माता का उन्हें कॉर्नर करना बताया जाता है। हालांकि, उनके बेटे ने खुद ये खुलासा किया था कि उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा किसी कॉम्पीटिशन की वजह से नहीं, बल्कि एक 'मौलाना' की बात सुनकर कहा था। क्या है ये थ्रोबैक किस्सा, चलिए जानते हैं:
हज के दौरान मौलाना ने रफी साहब से कहे थे ये शब्द
कुछ महीने पहले विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में जब किशोर कुमार के साथ उनकी दुश्मनी के बारे में पूछा गया, तो रफी साहब के बेटे शाहिद ने उनके रिटायरमेंट लेने की सच्चाई बताई।
"लोगों को नहीं पता है कि उस समय पर हुआ क्या था। 1971 से 1972 के बीच दो साल मेरे पिता मां के साथ हज पर गए थे, जो उनका दूसरा बड़ा हज था, जिसे 'अकबरी हज' कहा जाता है। उस समय मेरे पिता 40 साल के थे और भगवान से बहुत ज्यादा डरते थे। हज के दौरान एक मौलाना ने उन्हें कहा था 'रफी साहब ये जो आप संगीत में हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात किसी को भी नहीं पता है। हज से जब वह मुंबई आए तो उन्होंने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं अब नहीं गाऊंगा। मैंने भी कई स्टोरी सुनी है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने उनके साथ धोखा किया और वह डिप्रेशन में गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई पाप किया है।
भारत छोड़कर इस डर से लंदन शिफ्ट हुए थे सिंगर
शाहिद ने आगे बातचीत में बताया, "उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और लंदन चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें वहां परेशान नहीं करेगा। जब मेरे बड़े भाई ने उनसे बात की तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं रिटायर हो गया हूं, अल्लाह को नहीं पसंद, ये गुनाह है। भाई ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान ने उन्हें एक बेहतरीन आवाज दी है, लेकिन रफी साहब ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया"।
शाहिद ने बताया, "मेरे पिता ने जिद तब छोड़ी जब लंदन में उन्हें एक मौलाना ने समझाया कि उनकी आवाज अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, जिसे वह वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे मौलाना ने उन्हें ये भी याद दिलाया कि अपने परिवार की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। उनकी ये बातें सुनकर रफी साहब मुंबई वापस लौट आए, लेकिन उनकी इस दूसरी इनिंग तक कई निर्माता -निर्देशक मोहम्मद रफी एरा से आगे बढ़कर दूसरे सिंगर्स को अपनी फिल्म में गवाने के लिए चुन रहे थे"।
