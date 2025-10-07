'ये बहुत बड़ा गुनाह है', मौलाना की बात से Mohammed Rafi खुद को समझने लगे थे पापी, सिंगर ने छोड़ दिया था भारत

"लोगों को नहीं पता है कि उस समय पर हुआ क्या था। 1971 से 1972 के बीच दो साल मेरे पिता मां के साथ हज पर गए थे, जो उनका दूसरा बड़ा हज था, जिसे 'अकबरी हज' कहा जाता है। उस समय मेरे पिता 40 साल के थे और भगवान से बहुत ज्यादा डरते थे। हज के दौरान एक मौलाना ने उन्हें कहा था 'रफी साहब ये जो आप संगीत में हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात किसी को भी नहीं पता है। हज से जब वह मुंबई आए तो उन्होंने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं अब नहीं गाऊंगा। मैंने भी कई स्टोरी सुनी है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने उनके साथ धोखा किया और वह डिप्रेशन में गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई पाप किया है।