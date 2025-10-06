Mohammed Rafi ने रोते-रोते गाया था ये गाना, वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था दर्द भरा गीत

सुरों के सरताज रहे मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) के गाने आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर हम आपको रफी साहब से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जब एक दर्द भरे गीत को गाते वक्त सचमुच मोहम्मद रफी रोने लगे थे। आइए जानते हैं कि वह सॉन्ग कौन सा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Rafi हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज गायक थे। 4 दशक से अधिक के सिंगिंग करियर में रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत को अपनी आवाज दी थी। इसी आधार पर हम आपको सुरों के सरताज के एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गाते-गाते खुद मोहम्मद रफी रोने लगे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह कौन सा था और किस वजह से मोहम्मद रफी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बारे में आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। गाना गाते वक्त रोने लगे थे मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी ने अपनी मधुर आवाज में कई ऐसे सैड सॉन्ग गाए थे, जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन एक गीत ऐसा था, जिसने न सिर्फ फैंस को इमोशनल किया, बल्कि रफी साहब भी इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त भावुक हो गए थे। वह गाना साल 1968 में आई निर्देशक राम माहेश्वरी की फिल्म नील कमल (Neel Kamal) का था। गाने के बोल थे- बाबुल की दुआएं लेती जा... (Babul Ki Duayen Leti Ja)।

फोटो क्रेडिट- यूट्यूब दरअसल जब वह नील कमल के इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे, उससे एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई थी और वह इस भाव में इतना खो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रफी ने बाबुल की दुआएं लेती जा गाने की रिकॉर्डिंग को नहीं रोका। मालूम हो कि रफी साहब का ये गीत आज भी सुपरहिट माना जाता है।