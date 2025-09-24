रात के अंधेरे में पेरिस में फिल्माया गया था Shammi Kapoor का ये गाना, संगीतकार के साथ हुई थी अनहोनी

Shammi Kapoor और शर्मिला टैगोर की जोड़ी सिनेमा जगत में सबसे परफेक्ट मानी जाती थी। दोनों ने साथ मिलकर में एक से बढ़कर एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। आज हम आपको इन दोनों पर फिल्माए गए उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जो पेरिस में शूट हुआ था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की फिल्मों के साथ-साथ कई गीत ऐसे रहे हैं, जो कल्ट माने जाते हैं। इसी आधार पर आज हम आपके लिए शम्मी कपूर (Shammi Kapoor) और शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) को उस गाने की अहम जानकारी लेकर आए हैं, जिससे हिंदी सिनेमा में दो दिग्गजों की जोड़ी का आगाज हुआ।

इस गीत को पेरिस में फिल्माया गया था। लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही संगीतकार के साथ बड़ी अनहोनी हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इस गीत पर काम करना बंद नहीं किया। आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के कौन से गाने का जिक्र हो रहा है।

पेरिस में शूट हुआ था ये गीत शर्मिला टैगौर और शम्मी कपूर की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी। दोनों साथ में मिलकर एक से बढ़िया एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनमें से एक फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रही, जिसे 1967 में निर्देशक शक्ति सामंत के निर्देशन में रिलीज किया गया था। इस मूवी से ही शक्ति सामंत और संगीतकार शंकर-जय किशन की आइकॉनिक जोड़ी की शुरुआत हुई।

सुरों की कोकिला लता मंगेशकर और मधुर आवाज के धनी मोहम्मद रफी साहब से फिल्म के गाने को गाया था। आज भी इस गीत को फैंस सुनना पसंद करते हैं। एक रोमांटिक गीत के तौर पर रात के हमसफर आज भी बॉलीवुड का क्लट सॉन्ग माना जाता है।