    Mohammed Aziz का गाना सुनते ही थिरकने लगते हैं कदम, 38 साल पुराना गीत शादी सीजन में मचाता है धूम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर मोहम्मद अजीज (Mohammed Aziz) ने दशकों तक अपनी जादुई आवाज से श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाया था। उन्होंने हर किस्म के गाने को अपनी आवाज दी थी। आज हम आपको अजीज साहब के एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनते ही आप डांस करने पर मजबूर हो जाएंगे। 

    दिग्गज गायक मोहम्मद अजीज (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Aziz हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा गायकों में से एक रहे, जो हर किस्म के गीत को अपनी आवाज से अमर कर देते थे। फिर चाहे वो रोमांटिक, सैड या फिर डांसिंग सॉन्ग क्यों न हो। इसी आधार पर आज हम आपको अजीज साहब के एक ऐसे ही सुपरहिट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 38 सालों से लगातार शादी सीजन में डीजे की शान बना हुआ है। 

    मोहम्मद अजीज के इस गाने को सुनते ही हर कोई डांस करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां गायक के कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    38 साल बाद भी अमर अजीज का ये गीत 

    80 से लेकर 90 के दशक तक मोहम्मद अजीज ने कई शानदार गीत गाए। करीब 2 दशकों तक बतौर प्लेबैक सिंगर अजीज साहब ने सिनेमा जगत में राज किया। उनका एक गाना ऐसा है जो पिछले करीब 4 दशकों से हर शादी-पार्टी में धूम मचाता है। सोशल मीडिया पर भी इस सॉन्ग पर भर-भर के रील्स वीडियो बनाई जाती हैं। अजीज के जिस गाने के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है वह अभिनेता गोविंदा (Govinda) और एक्ट्रेस नीलम (Neelam) पर बर्फीली वादियों में फिल्माया गया था। 

    अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात गोविंदा और जितेंद्र की फिल्म खुदगर्ज के आपके आ जाने से... (Aapke Aa Jane Se) सॉन्ग की हो रही है। जी हां मोहम्मद अजीज का ये डांसिंग सॉन्ग वेडिंग सीजन, पार्टी और अन्य किसी भी कार्यक्रम में डीजे पर ऑडियंस की पहली पसंद रहता है। इसकी धुन सुनते ही अपने आप ही पैर थिरकने लगते हैं। 

    ऐसे तैयार हुआ आपके आ जाने 

    गौर किया जाए आपके आ जाने से की मेकिंग की तरफ तो मोहम्मद अजीज के साथ इस गीत को सिंगर साधना सरगम ने भी गाया है। संगीतकार राजेश रोशन ने इसके म्यूजिक को तैयार किया, जबकि इंद्रवीर ने खुदगर्ज के इस सॉन्ग के बोल को लिखा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक धांसू डांसिंग सॉन्ग है। 

