Mohammed Aziz का गाना सुनते ही थिरकने लगते हैं कदम, 38 साल पुराना गीत शादी सीजन में मचाता है धूम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Aziz हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा गायकों में से एक रहे, जो हर किस्म के गीत को अपनी आवाज से अमर कर देते थे। फिर चाहे वो रोमांटिक, सैड या फिर डांसिंग सॉन्ग क्यों न हो। इसी आधार पर आज हम आपको अजीज साहब के एक ऐसे ही सुपरहिट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 38 सालों से लगातार शादी सीजन में डीजे की शान बना हुआ है।

मोहम्मद अजीज के इस गाने को सुनते ही हर कोई डांस करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां गायक के कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 38 साल बाद भी अमर अजीज का ये गीत 80 से लेकर 90 के दशक तक मोहम्मद अजीज ने कई शानदार गीत गाए। करीब 2 दशकों तक बतौर प्लेबैक सिंगर अजीज साहब ने सिनेमा जगत में राज किया। उनका एक गाना ऐसा है जो पिछले करीब 4 दशकों से हर शादी-पार्टी में धूम मचाता है। सोशल मीडिया पर भी इस सॉन्ग पर भर-भर के रील्स वीडियो बनाई जाती हैं। अजीज के जिस गाने के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है वह अभिनेता गोविंदा (Govinda) और एक्ट्रेस नीलम (Neelam) पर बर्फीली वादियों में फिल्माया गया था।