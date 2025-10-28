Language
    Lata Mangeshkar का ये लव सॉन्ग 63 साल बाद भी है अमर, 3 मिनट 54 सेकंड का गाना नए जमाने में भी हिट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    सुरों की कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गाने आज भी अमर हैं। ऐसे ही एक गीत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके दिल को सुकून मिलेगा। आलम ये है कि 63 साल बाद भी लता जी का ये सॉन्ग हिट है। 

    सिंगर लता मंगेशकर का कल्ट गीत (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशकों तक अपनी मधुर आवाज के जरिए दर्शकों के दिलों को सुकून पहुंचाने वालीं गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन भूल सकता है। सुरों की कोकिला लता जी ने अपने सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिन्हें मौजूदा दौर में भी खूब सुना जाता है। 

    इस आधार पर आज हम आपके लिए लता मंगेशकर के एक आइकॉनिक सॉन्ग (Lata Mangeshkar Song) की अहम जानकारी लेकर आए हैं, जो 63 साल बाद भी अमर है। पुराने गाने सुनने वाले श्रोताओं की लिस्ट में लता का ये गाना आसानी से मिल जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत की बात की जा रही है। 

    लता मंगेशकर का सुपरहिट सॉन्ग

    साल 1948 में मजबूर फिल्म के लिए दिल मेरा तोड़ा... गाने के जरिए लता मंगेशकर ने बतौर पार्श्व गायक हिंदी सिनेमा में लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद अपने 70 साल के गायकी करियर में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। लेकिन उनमें से एक गाना ऐसा है, जो रिलीज के 6 दशक बाद भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं। अभिनेता देव आनंद (Dev Anand) की फिल्म का ये सॉन्ग आज भी सुपरहिट माना जाता है और लता जी की आवाज में इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। 

    जिस गीत के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसके बोल हैं- तेरा मेरा प्यार अमर... (Tera Mera Pyar Amar)। साल 1962 में देव आनंद की फिल्म असली नकली (Asli Naqli) का ये गाना लता मंगेशकर द्वारा गाए गए सदाबहार नगमों में से एक है। इस गीत को अभिनेत्री साधना (Sadhana) पर फिल्माया गया है। 3 मिनट 54 सेकेंड वाला तेरा मेरा प्यार अमर एक रोमांटिक सॉन्ग है और पुराने दौर के अलावा नए जमाने में भी ये हिट है। 

    गौर किया जाए इसकी मेकिंग की तरफ तो संगीतकार शंकर-जय किशन की जोड़ी ने इसके संगीत को तैयार किया। जबकि दिग्गज गीतकार शैलेंद्र ने इसके बोल लिखे। इस तरह से असली नकली का ये गाना बनकर तैयार हुआ। 

    लता मंगेशकर ने गाए कुल इतने गाने

    साल 2022 में लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इससे पहले वह हिंदी सहित अन्य 14 भाषाओं को मिलाकर अनुमानित 50 हजार गानों को अपनी आवाज दी थी। असली नकली फिल्म का तेरा मेरा प्यार अमर उन सभी गानों में से एक बेस्ट सॉन्ग माना जाता है। 

