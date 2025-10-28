Lata Mangeshkar का ये लव सॉन्ग 63 साल बाद भी है अमर, 3 मिनट 54 सेकंड का गाना नए जमाने में भी हिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशकों तक अपनी मधुर आवाज के जरिए दर्शकों के दिलों को सुकून पहुंचाने वालीं गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन भूल सकता है। सुरों की कोकिला लता जी ने अपने सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिन्हें मौजूदा दौर में भी खूब सुना जाता है।

इस आधार पर आज हम आपके लिए लता मंगेशकर के एक आइकॉनिक सॉन्ग (Lata Mangeshkar Song) की अहम जानकारी लेकर आए हैं, जो 63 साल बाद भी अमर है। पुराने गाने सुनने वाले श्रोताओं की लिस्ट में लता का ये गाना आसानी से मिल जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत की बात की जा रही है।

लता मंगेशकर का सुपरहिट सॉन्ग साल 1948 में मजबूर फिल्म के लिए दिल मेरा तोड़ा... गाने के जरिए लता मंगेशकर ने बतौर पार्श्व गायक हिंदी सिनेमा में लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद अपने 70 साल के गायकी करियर में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। लेकिन उनमें से एक गाना ऐसा है, जो रिलीज के 6 दशक बाद भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं। अभिनेता देव आनंद (Dev Anand) की फिल्म का ये सॉन्ग आज भी सुपरहिट माना जाता है और लता जी की आवाज में इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है।