विदेश में बेटा बना मेयर, तो सोशल मीडिया पर क्यों हो रही मां Mira Nair के 'काम सूत्र' मूवी की चर्चा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बन इतिहास रच दिया है।जब जोहरान की जीत हुई, तब उनकी मां मीरा नायर (Mira Nair) बेहद खुश दिखीं। उन्होंने नमस्ते कहकर लोगों को संबोधित किया और बेटे की जीत का जश्न मनाया।

