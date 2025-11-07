Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश में बेटा बना मेयर, तो सोशल मीडिया पर क्यों हो रही मां Mira Nair के 'काम सूत्र' मूवी की चर्चा?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    हिंदी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत हुई है। वह न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। जोहरान के मेयर बनते ही सोशल मीडिया पर मीरा नायर के फिल्ममेकिंग की चर्चा हो रही है। उन्होंने काम सूत्र भी बनाया था। जानिए इस बारे में। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर हैं दिग्गज फिल्ममेकर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बन इतिहास रच दिया है।जब जोहरान की जीत हुई, तब उनकी मां मीरा नायर (Mira Nair) बेहद खुश दिखीं। उन्होंने नमस्ते कहकर लोगों को संबोधित किया और बेटे की जीत का जश्न मनाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जोहरान ममदानी के मेयर बनते ही अब सोशल मीडिया पर उनकी मां मीरा नायर की भी खूब चर्चा हो रही है। मीरा एक भारतीय-अमेरिकी फिल्ममेकर हैं जिन्होंने सिनेमा को बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है।

    मीरा नायर की काम सूत्र की हुई चर्चा

    इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई मीरा नायर और उनकी बेहतरीन पेशकश की बात कर रहा है, खासकर साल 1996 में रिलीज हुई रोमांटिक क्राइम ड्रामा काम सूत्र ए टेल ऑफ लव (Kama Sutra A Tale of Love) की। इस हिस्टोरिकल एरोटिक ड्रामा को मीरा नायर ने डायरेक्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे को-राइट और को-प्रोड्यूस भी किया है।

    Mira Nair

    यह भी पढ़ें- Gay है बॉलीवुड एक्टर, वन-नाइट स्टैंड के बाद लड़की ने किया ब्लैकमेल... प्राइवेट डिटेक्टिव का शॉकिंग खुलासा

    भारत में क्यों बैन है मीरा नायर की काम सूत्र मूवी?

    यह इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने खूब सुर्खियां बटोरीं। भारत में मूवी को लेकर विवाद भी हुआ। इसकी वजह फिल्म में इंटीमेट और एरोटिक सीन्स थे। आलम यह रहा कि इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया। काम सूत्र ए टेल ऑफ लव में नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रेमन टिकाराम, रेखा और इंदिरा वर्मा ने काम किया था। 

     

    मीरा नायर की बेस्ट मूवीज

    भले ही मीरा नायर की फिल्म काम सूत्र को भारत में बैन किया गया, लेकिन आज भी यह उनकी बेहतरीन पेशकश के रूप में गिनी जाती है। यही नहीं, इस फिल्म की कान्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुई थी। खैर, काम सूत्र के अलावा मीरा नायर ने सिनेमा को सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और वैनिटी फेयर जैसी और भी फिल्में बनाई हैं। 

    यह भी पढ़ें- Salman Khan के सपोर्ट में उतरीं Ekta Kapoor, अभिनव कश्यप को लेकर किया ऐसा पोस्ट