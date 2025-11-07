ट्रंप बनाम ममदानी: न्यूयॉर्क में चुनाव जीतने के बाद भारतीय मूल के मेयर की ट्रंप को खुली चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं। जीत हासिल करते ही ममदानी ने ट्रंप को सीधे ललकारा है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क शुरू से ही प्रवासियों का शहर रहेगा। न्यूयॉर्क को उसकी परंपराओं और मूल्यों ने जिताया है।

अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयार्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया जाता है। ट्रंप को ममदानी को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में पाकर खुशी भी है, उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया है। साथ ही ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय वित्त पोषण में कटौती करने की धमकी दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का नवीनतम मुकाबला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड को का नवीनतम मुकाबला जोहरान ममदानी से है। क्योंकि ट्रंप को नए राजनीतिक दुश्मन से निपटने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। अब ट्रंप को न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के रूप में अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन और युवा डेमोक्रेटिक समाजवादी के बीच यह रोमांचक मुकाबला ट्रंप के राष्ट्रपतित्व के अगले चरण को परिभाषित कर सकता है। उनके प्रतिद्वंदी ने दिखा दिया है कि वह ट्रम्प को उनके ही खेल में मात दे सकते हैं।

ट्रंप डरपोक वामपंथी ममदानी ने अपने मेयर पद के अभियान के दौरान ट्रंप को एक डरपोक के रूप में इस्तेमाल किया, उन पर "फांसीवाद" का आरोप लगाया। अरबपति संपत्ति डेवलपर की तुलना उन मकान मालिकों से की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे न्यूयॉर्क वासियों को लूट रहे हैं। ममदानी ने चतुराई से स्वयं को ऐसे राष्ट्रपति के प्रतिरोध का हिस्सा बना लिया है, जिसने अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया है और डेमोक्रेट द्वारा संचालित शहरों में नेशनल गार्ड को भेज दिया है।

न्यूयॉर्क में जीत के बाद ममदानी ने मंगलवार रात अपनी विजय रैली निकाली। ममदानी ने विजय रैली में कहा, "हममें से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सभी से होकर गुजरना होगा।" गौरतलब है कि हाल के दिनों में ट्रंप द्वारा की गई बर्बरता के वजह से जो असहाय डेमोक्रेट्स को जीत का संदेश खोजने में संघर्ष करना पड़ा है। इसके लिए ममदानी लंबे समय से जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ट्रंप के पास भी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कई लोगों के लिए आलोचना करने के लिए आदर्श प्रतिद्वंद्वी मौजूद है।



कट्टर दक्षिणपंथियों को भी दी चेतावनी ट्रंप ने बुधवार को मियामी में एक भाषण में कहा कि अमेरिकियों को अब "साम्यवाद और सामान्य ज्ञान के बीच चयन करना होगा। "मंडामी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो" - उन्होंने युगांडा में जन्मे ममदानी के उपनाम का जानबूझकर गलत उच्चारण किया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2024 के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के साथ किया था।



ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि वे अपने प्रिय गृह नगर न्यूयॉर्क को भी संघीय निशाने पर रखेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले लॉस एंजिल्स और शिकागो के साथ किया था। ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अगर वह कम्युनिस्ट हैं, तो ज्यादा गतिविधि नहीं होगी। इसलिए आपको पुलों, सुरंगों और उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनकी योजना न्यूयॉर्क के लिए बनाई जा रही थी।