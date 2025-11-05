विधायक से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद का सफर... पढ़ें कौन हैं भारतीय मूल के जोहरान ममदानी
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। ममदानी ने किरायेदारों का किराया स्थायी करने और बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने का वादा किया है। उनकी जीत से न्यूयॉर्क में जश्न का माहौल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद हासिल करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं।
34 वर्षीय ममदानी कई महीनों से न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में सबसे आगे चल रहे थे और मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और राजनीतिक रूप से दिग्गज पूर्व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। कुओमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे।
ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में कुओमो को हराया था और इस साल जून में उन्हें विजयी घोषित किया गया था।
कौन हैं जोहरान ममदानी?
भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। यानी ममदानी का बॉलीवुड से कनेक्शन है। हालांकि उन्होंने फिल्मों के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। उनका जन्म और पालन-पोषण युगांडा के कंपाला में हुआ और वे सात साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए। ममदानी हाल ही में 2018 में ही अमेरिकी नागरिक बने हैं।
ममदानी ने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त की और बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना अध्ययन में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने एक जब्ती निवारण आवास कंसलटेंट के तौर पर काम किया और क्वींस में कम आय वाले अश्वेत घर मालिकों को बेदखली से लड़ने और अपने घरों में रहने में मदद की थी।
2020 में बने थे विधायक
वे पहली बार 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और 36वें विधानसभा क्षेत्र और उसके आस-पास के एस्टोरिया, डिटमार्स-स्टाइनवे और एस्टोरिया हाइट्स का प्रतिनिधित्व किया। उनके प्रोफाइल में लिखा है, "लोगों से ज़्यादा मुनाफे को महत्व देने वाले बैंकों के साथ हर दिन बातचीत करने के बाद, उन्हें इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि यह आवास संकट हमारे जीवन के लिए स्वाभाविक नहीं था, बल्कि एक विकल्प था।"
ममदानी ने न्यूयॉर्कवासियों से क्या वादा किया था?
ममदानी ने वादा किया था है कि मेयर के तौर पर वह सभी स्थायी किरायेदारों का किराया तुरंत परमानेंट कर देंगे और न्यूयॉर्कवासियों की जरूरत के अनुसार आवास बनाने और किराया कम करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल करेंगे।
उन्होंने वादा किया था मेयर के बनने पर वह शहर की हर बस पर किराया स्थायी रूप से खत्म कर देंगे। इसके साथ ह प्राथमिकता वाली लेन का तेजी से निर्माण और डबल पार्किंग करने वालों को रास्ते से हटाने के लिए समर्पित लोडिंग जोन बनाएंगे।
