    जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम मेयर बने

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं, उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो को हराया। वर्जीनिया में अबीगेल स्पैनबर्गर गवर्नर बनीं, जो राज्य की पहली महिला गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने भी गवर्नर का चुनाव जीता।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी को शानदार जीत मिली है। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो को हराया था, जो बाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे। 67 साल के कुओमो को ममदानी ने करारी शिकस्त दी है।

    यह चुनाव सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर पद का नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर विचारधारा और पीढ़ी के टकराव के लिए बड़ा इम्तिहान था।

    किसे कितने वोट मिले?

    ममदानी ने 948,202 वोट (50.6 प्रतिशत) हासिल कर NYC मेयर चुनाव जीता, जिसमें 83 प्रतिशत वोट पड़े। वह कई महीनों से NYC मेयर चुनाव में अग्रणी उम्मीदवार थे और मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा और राजनीतिक रूप से दिग्गज पूर्व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। कुओमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। उन्हें ट्रंप का समर्थन हासिल था। कुओमो को 776,547 वोट (41.3 प्रतिशत) मिले, जबकि स्लिवा को 137,030 वोट मिले।

    NYC चुनाव बोर्ड ने कहा कि 1969 के बाद पहली बार दो मिलियन वोट डाले गए, जिनमें मैनहट्टन में 444,439 वोट पड़े, उसके बाद ब्रोंक्स (187,399), ब्रुकलिन (571,857), क्वींस (421,176) और स्टेटन द्वीप (123,827) का स्थान रहा है।

    ममदानी को वोट न देने की ट्रंप ने की थी अपील

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जोहरान ममदानी को वोट न देने की अपील की थी। इसके साथ ही ट्रंप ने निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो को समर्थन दिया था।

    ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर भारतीय मूल के ममदानी मंगलवार को होने वाले मेयर चुनाव में जीत जाते हैं, तो यह आर्थिक और सामाजिक आपदा होगी।

    'मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा'

    ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ममदानी को वोट देते हैं, तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंड सीमित कर देंगे।

    उन्होंने लिखा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे फर्स्ट होम के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, यूनियन फंड का योगदान दे पाऊंगा।"

    वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स की बंपर जीत

    वर्जीनिया में डेमोक्रेट अबीगेल स्पैनबर्गर ने भी जीत हासिल की और अब वे यहां के नए गवर्नर होंगी। वे राज्य की पहली महिला गवर्नर बनेंगी। वहीं गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी।

    रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर विंसोम अर्ले-सियर्स को हराकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि मॉडरेट डेमोक्रेट्स अभी भी वोटरों का भरोसा जीत सकते हैं। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट मिकी शेरिल ने गवर्नर का चुनाव जीता। दोनों ने रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंगकिन की जगह ली।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

