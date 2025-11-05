'पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अक्सर होती है बातचीत', व्हाइट हाउस का दावा; ट्रेड डील पर भी दिया अपडेट
व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर सकारात्मक हैं। ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और इस साझेदारी को एक ऐसी साझेदारी बताया जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद मजबूती से सोचते हैं, भले ही दोनों देशों के बीच व्यापार शुल्क और रूस से तेल आयात को लेकर तनाव बना हुआ है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति पॉजिटिव हैं और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बेहद मजबूत हैं। कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने प्रधानमंत्री (मोदी) से सीधे बात की थी, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में कई उच्च पदस्थ भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में दीवाली मनाई थी।"
'PM मोदी और ट्रंप अक्सर बात करते हैं'
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के पास भारत में एक बेहतरीन राजदूत, सर्जियो गोर हैं और इस बात की पुष्टि की कि ट्रंप की ट्रे़ड टीम नई दिल्ली के साथ बेहद गंभीर चर्चा कर रही है।
इसके साथ ही लेविट ने इशारा किया कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वे अक्सर बात करते हैं।"
