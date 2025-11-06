Gay है बॉलीवुड एक्टर, वन-नाइट स्टैंड के बाद लड़की ने किया ब्लैकमेल... प्राइवेट डिटेक्टिव का शॉकिंग खुलासा
जानी मानी प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने बॉलीवुड से जुड़े शॉकिंग खुलासे किए हैं। हाल ही में तान्या ने एक बॉलीवुड एक्टर के बारे में बात की है जो एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल किए गए थे। वह वास्तव में एक गे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी (Tanya Puri) इस वक्त बॉलीवुड से जुड़े राज खोलने के लिए चर्चा में बनी हुई हैं। टॉप स्टार्स का वाइफ को धोखा देने से लेकर एक्ट्रेस के एक्सकॉर्ट के रूप में काम करने तक... तान्या ने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं जिसने लोगों के तोते उड़ा दिए हैं। अब उन्होंने बताया है कि एक गे बॉलीवुड एक्टर को एक महिला ब्लैकमेल कर रही थी।
तान्या पुरी ने बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सारी ब्लैकमेलिंग होती है। एक बॉलीवुड एक्टर को भी ब्लैकमेल किया गया था जो वास्तव में एक गे थे। एक महिला एक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी। उन्होंने ही यही केस सॉल्व किया था।
बॉलीवुड का यंग एक्टर निकला गे
सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया, "एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के बहुत सारे मामले होते हैं। हमारे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें एक लड़का गे था और उसने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। वह एक युवा एक्टर है और उसके गे होने की बात हर कोई नहीं जानता है।"
वन नाइट स्टैंड के बाद एक्टर हुआ ब्लैकमेल्ड
तान्या पुरी ने आगे बताया, "तो एक्टर एक क्लब में एक लड़की के साथ वन-नाइट स्टैंड में शामिल हो गया और उस लड़की ने उस वन-नाइट स्टैंड का सबूत ले लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह गे है और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए उसने पैसे के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया और उसे कहा कि 'अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे, तो मैं यह सच्चाई दुनिया के सामने ले आऊंगी'।"
लड़की के चंगुल से कैसे बचा एक्टर?
तान्या ने बताया कि आखिर एक्टर कैसे इस चीज से बचा। उन्होंने दावा किया, "आखिरकार वह लड़का फंस गया और उसकी टीम ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। वे लड़की के बारे में और जानकारी जानना चाहते थे और यह भी जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया? ऐसे मामलों को सुलझने में महीनों लग जाते हैं। आखिरकार, वे बातचीत के लिए तैयार हो गए और सबूत सामने नहीं आए। सेटलमेंट हो गया। लड़की को कोई पैसा नहीं दिया गया क्योंकि लड़की के खिलाफ भी कुछ सबूत थे और इससे उस एक्टर को मदद मिली।"
