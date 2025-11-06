Gay है बॉलीवुड एक्टर, वन-नाइट स्टैंड के बाद लड़की ने किया ब्लैकमेल... प्राइवेट डिटेक्टिव का शॉकिंग खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी (Tanya Puri) इस वक्त बॉलीवुड से जुड़े राज खोलने के लिए चर्चा में बनी हुई हैं। टॉप स्टार्स का वाइफ को धोखा देने से लेकर एक्ट्रेस के एक्सकॉर्ट के रूप में काम करने तक... तान्या ने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं जिसने लोगों के तोते उड़ा दिए हैं। अब उन्होंने बताया है कि एक गे बॉलीवुड एक्टर को एक महिला ब्लैकमेल कर रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तान्या पुरी ने बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सारी ब्लैकमेलिंग होती है। एक बॉलीवुड एक्टर को भी ब्लैकमेल किया गया था जो वास्तव में एक गे थे। एक महिला एक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी। उन्होंने ही यही केस सॉल्व किया था।

बॉलीवुड का यंग एक्टर निकला गे सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया, "एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के बहुत सारे मामले होते हैं। हमारे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें एक लड़का गे था और उसने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। वह एक युवा एक्टर है और उसके गे होने की बात हर कोई नहीं जानता है।"