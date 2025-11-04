जब बढ़े वजन के चलते भरी महफिल में दिखा था सलमान का पेट, लोगों ने किया था ट्रोल...अब फिर बनाई धांसू बॉडी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का स्टारडम कितना है, ये हम और आप सभी जानते हैं। भले ही सलमान की पिछली कुछ फिल्में उम्मीदों पर ज्यादा खरी ना उतरी हों, लेकिन सलमान के पास सुपरस्टार का टैग अब भी है। वहीं अपनी फिल्मों के साथ-साथ सलमान अपने लुक्स और फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं, तभी तो देखिए ना सलमान ने हाल ही में इंटरनेट पर अपनी फिटनेस और हॉटनेस से कहर बरपा दिया है, लेकिन एक वक्त वो था जब सलमान को जमकर ट्रोल किया गया था। सलमान को उनके बढ़े वजन के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई थी।
सलमान का निकल गया था पेट तो हुए थे ट्रोल
दरअसल सलमान खान अक्सर अपनी फिटनेस (Salman Khan Fitness) का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। सलमान अच्छी डाइट लेते हैं, जिम करते हैं और वर्कआउट कम ही मिस करते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले सलमान का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें सलमान खान का बढ़ा हुआ वजन देखकर कुछ ने तो चिंता जाहिर की थी तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने सलमान को जमकर ट्रोल किया था। दरअसल सलमान कनाडा के वैंकुअर में परफॉर्म कर रहे थे, तो इस दौरान स्टेज पर उनकी टीशर्ट ऊपर हुई और थोड़ा सा पेट नजर आया। इसके बाद लोगों ने सलमान को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था और कहा था कि उनका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सलमान को इस ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा।
सलमान ने किया धमाकेदार कमबैक
सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सलमान की फिटनेस देखते ही बन रही है। सलमान ने अपनी इन दोनों तस्वीरों को जैसे ही शेयर किया तो फैंस ने जमकर उन पर प्यार बरसाया है। सलमान अक्सर अपने वर्कआउट सेशन की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। इस बार भी सलमान ने वही किया है। जिम सेशन के बाद की ये तस्वीरें सलमान के फैंस को खूब भा रही हैं। सलमान ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि, कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और ये बिना छोड़े है। वहीं सलमान के ट्रेनर ने भी सलमान की इन तस्वीरों को शेयर किया और लिखा कि, वेलकमबैक सलमान।
आपको बता दें कि सलमान की फिटनेस जर्नी 90 के दशक में ही शुरू हो गई थी। सलमान हमेशा से फिट ही रहे हैं। फिल्म सुल्तान के लिए सलमान ने वजन बढ़ाया था तो वहीं इसके बाद उन्होंने घटाया भी। हालांकि पिछले कुछ ही साल ऐसे बीते हैं, जब सलमान का वजन थोड़ा बढ़ा है। सलमान की जितनी तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि एक्टर को फिटनेस से कितना प्यार है।
बिग बॉस हो या किसी भी फिल्म की शूटिंग हो, सलमान वर्कआउट करना नहीं भूलते हैं। यही वजह है कि सलमान अक्सर अपनी फिटनेस के जरिए फैंस को इंस्पायर करते रहते हैं।
इन दिनों सलमान अपनी फिल्म गलवान में बिजी चल रहे हैं और इसके साथ ही बिग बॉस 19 की शूटिंग में भी बिजी चल रहे हैं।
