जब बढ़े वजन के चलते भरी महफिल में दिखा था सलमान का पेट, लोगों ने किया था ट्रोल...अब फिर बनाई धांसू बॉडी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का स्टारडम कितना है, ये हम और आप सभी जानते हैं। भले ही सलमान की पिछली कुछ फिल्में उम्मीदों पर ज्यादा खरी ना उतरी हों, लेकिन सलमान के पास सुपरस्टार का टैग अब भी है। वहीं अपनी फिल्मों के साथ-साथ सलमान अपने लुक्स और फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं, तभी तो देखिए ना सलमान ने हाल ही में इंटरनेट पर अपनी फिटनेस और हॉटनेस से कहर बरपा दिया है, लेकिन एक वक्त वो था जब सलमान को जमकर ट्रोल किया गया था। सलमान को उनके बढ़े वजन के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सलमान का निकल गया था पेट तो हुए थे ट्रोल

दरअसल सलमान खान अक्सर अपनी फिटनेस (Salman Khan Fitness) का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। सलमान अच्छी डाइट लेते हैं, जिम करते हैं और वर्कआउट कम ही मिस करते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले सलमान का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें सलमान खान का बढ़ा हुआ वजन देखकर कुछ ने तो चिंता जाहिर की थी तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने सलमान को जमकर ट्रोल किया था। दरअसल सलमान कनाडा के वैंकुअर में परफॉर्म कर रहे थे, तो इस दौरान स्टेज पर उनकी टीशर्ट ऊपर हुई और थोड़ा सा पेट नजर आया। इसके बाद लोगों ने सलमान को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था और कहा था कि उनका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सलमान को इस ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा।