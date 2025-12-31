रॉयल्टी के मामले में फंसा 273 मिलियन व्यूज वाला Mika Singh का Ishqam गाना, पुलिस ने जारी किया नोटिस

Language
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पटियाला पुलिस ने मीका सिंह (Mika Singh) के पॉपुलर गाने 'इश्कम' से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले पर अपना फैसला सुनाया है। पटियाला पुलिस ने यूके स्थित सेंट्रिक म्यूजिक और मुंबई स्थित बिलीव डिजिटल के अधिकारियों को संगीत रॉयल्टी धोखाधड़ी के कथित मामले में 5 जनवरी, 2026 को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। इसमें दो मुख्य आरोपी बांग्लादेशी नागरिक शेख सामी मोहम्मद और शेख शफी मोहम्मद का नाम है।

    क्या है पूरा मामला?

    इस गाने को नवरत्न म्यूजिक (Navrattan Music) ने अपने लेबल में रिलीज किया था। मीका सिंह के अलावा इसमें अली कुली मिर्जा नजर आ रहे हैं।'इश्कम' को लेकर कथित तौर पर रॉयल्टी के दुरुपयोग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले को लेकर जांच चल रही है। पटियाला पुलिस ने बिलीव डिजिटल म्यूजिक कंपनी के सीईओ और अन्य लोगों के साथ-साथ यूके स्थित फर्म के अधिकारियों को नए नोटिस भेजे हैं।

    इन धाराओं के तहत दर्ज की गई शिकायत

    यह मामला नवरत्न म्यूजिक के प्रोपराइटर हिमांश वर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके आधार पर एफआईआर संख्या 130, दिनांक 24 जून 2025, थाना सिविल लाइंस, पटियाला में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 61(2) तथा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63, 63-ए और 65 के अंतर्गत दर्ज की गई।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 'इश्कम'गाने में कई करोड़ रुपये की म्यूजिक पब्लिशिंग रॉयल्टी के गबन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के तहत अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई। इस मामले में कई आरोपियों के नाम आए हैं जिसमें क्रिस मीहान,लॉरेन मैकशेन,विवेक रैना, सुनील गुरसहानी और मलकीत औलख का नाम है।

    पूछताछ के लिए नोटिस जारी

    पटियाला पुलिस ने सभी नए नामित आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) के तहत व्यक्तिगत नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उन्हें जांच के सिलसिले में निर्धारित तिथियों पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

    रॉयल्टी रोकने की जांच अलग से जारी

    जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि Believe Music, जो 'इश्कम'का डिस्ट्रीब्यूटर था उन्होंने रॉयल्टी को लगातार अपने पास क्यों रोके रखा गया। आरोप है कि एक वैध लिखित वितरण समझौते के तहत नियमित लेखा-जोखा और समय पर भुगतान अनिवार्य होने के बावजूद, तथा कथित धोखाधड़ी और स्वामित्व से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद भी, गाने की रॉयल्टी जारी नहीं की गई। पटियाला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

