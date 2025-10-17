Mika Singh ने खरीदी दूसरी Hummer SUV, ब्लैक बेस और गोल्ड डिटेलिंग बहुत कुछ है खास
मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने अपने कार कलेक्शन में एक नई कस्टमाइज्ड Hummer H2 SUV शामिल की है। गुरदीप मेहंदी ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। काले रंग की इस Hummer में गोल्ड डिटेलिंग है, जो इसे और भी शानदार बनाती है। मीका ने पहले 2006 में भी Hummer H2 खरीदी थी। Hummer अपनी दमदार शैली और लग्जरी के लिए जानी जाती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर Mika Singh, जो अपने अनोखे गानों और कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी गाड़ियों में एक नया जोड़ा किया है। उन्होंने हाल ही में कस्टम Hummer H2 SUV खरीदी है। यह जानकारी Daler Mehndi के बेटे और सिंगर Gurdeep Mehndi ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की। पोस्ट में Mika, Gurdeep और Navraj Hans के साथ SUV के पास पोज देते दिखाई दे रहे हैं।
Mika की नई Hummer H2
नई Hummer H2 स्टॉक मॉडल से कहीं ज्यादा लक्सरी और कस्टमाइज्ड है। SUV का बेसिक कलर ब्लैक है, लेकिन इसके कई हिस्सों में गोल्ड-कलर डिटेलिंग की गई है। इसका हुड, फ्रंट बम्पर, व्हील्स, डोर हैंडल, फ्यूल लिड और साइड मिरर माउंट्स पर भी। Mika की लक्जरी पसंद को देखते हुए, यह मानना सुरक्षित है कि यह सिर्फ पेंट नहीं बल्कि असली गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है।
View this post on Instagram
Mika पहले भी खरीद चुके है Hummer
Mika ने पहले 2006 में भी Hummer H2 खरीदा था, जब यह Orange कलर में उपलब्ध थी। उस समय इसमें 6.2L L9H V8 पेट्रोल इंजन था। यह वाहन कई बार सुर्खियों में रहा। 2011 में एक हिट-एंड-रन घटना और 2021 में भारी बारिश के दौरान ब्रेकडाउन हो गई।
Hummer H2 की खासियत
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|इंजन
|GM का 6.0-लीटर या 6.2-लीटर V8 (मॉडल वर्ष पर निर्भर)
|ड्राइवट्रेन
|फुल-टाइम डुअल-रेंज 4-व्हील ड्राइव, सेलेक्टेबल रियर डिफरेंशियल लॉकर, ड्राइवलाइन कंट्रोल
|इंटीरियर
|प्रीमियम लेदर सीटिंग, हीटेड सीटें, DVD-आधारित नेविगेशन सिस्टम, एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड
|एक्सटीरियर
|बॉक्सी, मिलिट्री-स्टाइल डिजाइन, सात-स्लॉट ग्रिल, रिइंफोर्स्ड स्किड प्लेट्स, टो हुक्स, ऑल-टेरेन टायर्स
|कार्गो (SUT मॉडल)
|2005 SUT मॉडल में मिडगेट से इंटीरियर को बाहरी कार्गो बे के साथ जोड़ा जा सकता था
|फायदे
|बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता, रोड प्रेजेंस, भारी-ड्यूटी ट्रक चेसिस पर टिकाऊ और भरोसेमंद निर्माण
H2 अपनी बचक शैली, शानदार डिजाइन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह लक्जरी और रग्डनेस का कॉम्बीनेशन है और अमीरों और सेलिब्रिटीज के बीच एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। भारत में Hummer लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन कई मॉडल प्राइवेट इम्पोर्ट के जरिए लाए जाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।