Mika Singh ने खरीदी दूसरी Hummer SUV, ब्लैक बेस और गोल्ड डिटेलिंग बहुत कुछ है खास 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पंजाबी सिंगर Mika Singh, जो अपने अनोखे गानों और कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी गाड़ियों में एक नया जोड़ा किया है। उन्होंने हाल ही में कस्टम Hummer H2 SUV खरीदी है। यह जानकारी Daler Mehndi के बेटे और सिंगर Gurdeep Mehndi ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की। पोस्ट में Mika, Gurdeep और Navraj Hans के साथ SUV के पास पोज देते दिखाई दे रहे हैं।

Mika की नई Hummer H2 नई Hummer H2 स्टॉक मॉडल से कहीं ज्यादा लक्सरी और कस्टमाइज्ड है। SUV का बेसिक कलर ब्लैक है, लेकिन इसके कई हिस्सों में गोल्ड-कलर डिटेलिंग की गई है। इसका हुड, फ्रंट बम्पर, व्हील्स, डोर हैंडल, फ्यूल लिड और साइड मिरर माउंट्स पर भी। Mika की लक्जरी पसंद को देखते हुए, यह मानना सुरक्षित है कि यह सिर्फ पेंट नहीं बल्कि असली गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है।

View this post on Instagram A post shared by Gurdeep Mehndi (@gurdeepmehndi) Mika पहले भी खरीद चुके है Hummer Mika ने पहले 2006 में भी Hummer H2 खरीदा था, जब यह Orange कलर में उपलब्ध थी। उस समय इसमें 6.2L L9H V8 पेट्रोल इंजन था। यह वाहन कई बार सुर्खियों में रहा। 2011 में एक हिट-एंड-रन घटना और 2021 में भारी बारिश के दौरान ब्रेकडाउन हो गई।